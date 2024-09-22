13 Yaşındaki Kız Çocuğu Feci Şekilde Hayatını Kaybetti; Savcılık Soruşturma Başlattı

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünden inip karşıdan karşıya geçmeye çalışan 13 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybederken, savcılık soruşturma başlattı.

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13 Yaşındaki Kız Çocuğu Feci Şekilde Hayatını Kaybetti; Savcılık Soruşturma Başlattı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesi Ağzıkara köyü yakınlarında evine gitmek için yolcu otobüsüne binen E.N.A. (13) isimli kız çocuğu ardından Ağzıkara Köyü Kavşağı’na geldiğinden araçtan indi. Yolda karşıdan karşıya geçmek isteyen E.N.A.’ya bu sırada arkadan gelen H.Ç. yönetimindeki otomobil çarptı.

Otomobil çocuğa çarptıktan sonra yol kenarındaki otobüse çarparak durabildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler kazada yaralanan E.N.A., ile H.Ç., ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. E.N.A., hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak yaşamanı yitirdi. Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA

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