13 yaşındaki çocuk, okulda arkadaşını bıçakladı! Vahşetin ardında "Yandere Simulatör" şüphesi....

İstanbul Beşiktaş'daki bir ortaokulda geçtiğimiz gün 13 yaşındaki 7. Sınıf öğrencisi G.N.Ç. okul arkadaşı C.K'nın saldırısına uğradı. İkili arasında belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışmada genç kız arkadaşının yüzüne önce biber gazı sıktı ardından da bıçaklandı. Vahşetin ardında ‘Yandere Simulatör’ isimli oyun olduğundan şüpheleniliyor.

Son Güncelleme:
13 yaşındaki çocuk, okulda arkadaşını bıçakladı! Vahşetin ardında "Yandere Simulatör" şüphesi....

Beşiktaş'ta bir ortaokulda okuyan 7. Sınıf öğrencisi iki arkadaş arasında tartışma yaşandı ve G.N.Ç. okul arkadaşı C.K'nın saldırısına uğradı. İddiaya göre olaydan, bir gün önce C.K, G.N.Ç'nin evine gidip onu parka çağırarak "Seninle yarın okulda görüşeceğiz" dedi.

Sabah'tan Yunus Emre Kavak'ın haberine göre ertesi gün ilk ders saatinde C.K, önce arkadaşının yüzüne biber gazı sıktı ardından da ağabeyinin bıçak koleksiyonundan gizlice aldığı bıçakla G.N.Ç'yi yaraladı.
Hastaneye kaldırılan G.N.Ç'nin akciğer zarında yırtık tespit edildi ve tedavisinin sürdüğü bildirildi. Okul yönetimi ve emniyet konuyla ilgili soruşturma başlattı.

DEHŞETTE OYUN ŞÜPHESİ

Yapılan incelemelerde şüpheli C.K'nın şiddet içerikli oyun olarak bilinen 'Yandere Simulatör' oyunu oynadığı öne sürüldü. İçeriği son derece kötü olan oyunda amaç; okulda sevmediğin arkadaşlarını tuzağa düşürüp bir şekilde ortadan kaldırmak ve öldürmek. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

YANDERE SİMULATÖR

Birkaç yıl önce tüm dünyada çocukların ölümüne sebep olan bilgisayar oyunu 'Mavi Balina' benzeri bir oyun olan Yandere Simulatör, bir anime karakterin, hastalıklı duygularla sevdiği erkeğe yaklaşan diğer kızları öldürmesi ve cinayete ait tüm delilleri yok etmesi konu ediliyor.

Mavi Balina oyunu İstanbul'da ortaya çıktı! 22 yaşındaki genç intihar ettiMavi Balina oyunu İstanbul'da ortaya çıktı! 22 yaşındaki genç intihar ettiGüncel
Etiketler
Beşiktaş bilgisayar
Son Güncelleme:
2.sezon iddiaları doğru çıkmadı. NOW TV dev bütçeli diziyi bitiriyor 2.sezon iddiaları doğru çıkmadı. NOW TV dev bütçeli diziyi bitiriyor
CNBC-e bugün yayın hayatına başlıyor: İşte frekans bilgileri CNBC-e bugün yayın hayatına başlıyor
Bahar dizisinin sezon finali sızdı: Seyircileri derinden üzecek son Bahar dizisinin sezon finali sızdı: Seyircileri derinden üzecek son
Sivas’ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi paniği: 3 kişi öldü Sivas’ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi paniği: 3 kişi öldü
ÇOK OKUNANLAR
Meral Akşener ve Mansur Yavaş uzun bir aradan sonra aynı karede! Meral Akşener ve Mansur Yavaş aynı karede
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış geliyor Kuvvetli yağış geliyor
Kulis: Akşener’e yakın bazı milletvekilleri AKP’ye geçecek Kulis: Akşener’e yakın bazı milletvekilleri AKP’ye geçecek
Emekliler dikkat! Bayram ikramiyesi ödemeleri başladı Bayram ikramiyesi ödemeleri başladı
18 yıl sonra bir ilk: Erdoğan CHP Genel Merkezi’nde! İadeiziyaretin gündemi yoğun 18 yıl sonra bir ilk: Erdoğan CHP Genel Merkezi’nde