13 Yaşındaki Çocuğun Eli Hamur Yoğurma Makinesine Sıkıştı

Şanlıurfa'da 13 yaşındaki Halil Şehitoğlu, çırak olarak çalıştığı fırında elini hamur yoğurma makinesine sıkıştırdı. İtfaiye ekipleri makineyi keserek çocuğun elini kurtardı.

13 Yaşındaki Çocuğun Eli Hamur Yoğurma Makinesine Sıkıştı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinin Eyüp Nebi Mahallesi'nde bir ekmek fırınında çırak olarak çalışan 13 yaşındaki Halil Şehitoğlu'nun eli hamur yoğurma makinesine sıkıştı. İş yerindekiler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekipleri, hamur yoğurma makinesini keserek çocuğun elini kurtardı. Çocuk, daha sonra sağlık kontrollerinin yapılması için ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaynak: ANKA

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