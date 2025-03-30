13. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın Programı Açıklandı

Karnavalın en heyecan verici anlarından biri olan kostümlü kortej, 5 Nisan Cumartesi günü gerçekleşecek. Binlerce rengarenk kostümlü katılımcının şehir merkezinde ve Adana sokaklarında yapacağı geçiş, saat 17:00’de başlayacak. Korteje, gönüllü grupların yanı sıra Simge'nin de sahne alacağı karnaval konseri eşlik edecek. 13 Nisan’a kadar devam edecek karnavalda, yüz binlerce kişinin sokaklarda olması bekleniyor.

KARNAVALDAKİ ETKİNLİKLER, SANAT VE KÜLTÜRLE ZENGİNLEŞİYOR

Karnaval süresince, Merkez Park ve Atatürk Parkı'nda kurulan konser sahnelerinde popüler sanatçılar performans sergileyecek. ABD, Japonya, Letonya, Macaristan, Rusya ve Ukrayna’dan gelen gruplar da katılımcılara unutulmaz bir deneyim sunacak. Çocuklar için de birçok etkinlik düzenlenecek; atölye çalışmalarından sahne gösterilerine, tematik oyun alanlarından sanat eğitimlerine kadar geniş bir yelpazede etkinlikler yer alacak.

ÇOCUKLARA YÖNELİK ETKİNLİKLER ÖNE ÇIKIYOR

Karnaval boyunca, Fun Fun Hayal Takımı ile yarışmalar, gösteriler ve eğlenceler düzenlenecek. Ayrıca, Aysel Gülşen’in Anne Çocuk Nefes Çalışması ve Enerjisa Çocuk Tiyatrosu’nun sahneleyeceği "Küsmesin Yıldızlar" oyunu da programda yer alacak.

TİYATRO, BALE VE SERGİLERLE DOLU BİR PROGRAM

Adana Müzesi, Ramazanoğlu Kültür Merkezi ve Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde tiyatro gösterileri düzenlenecek. Ayrıca, opera ve bale sanatçılarından Saraydan Kız Kaçırma, Bremen Mızıkacıları ve Yerelden Evrensele Aşk Ezgileri gibi önemli gösteriler izleyicilerle buluşacak. Karnavaldaki sanatsal etkinliklerden bir diğeri ise, Picasso ve Refik Anadol gibi isimlerin dijital sergileri olacak.

YARIŞMALARLA KARNAVAL COŞKUSU ZİRVEYE ULAŞACAK

Karnavalda, gelenekselleşen Kortej Kostümleri Yarışması, Portakal Çiçeği Halk Koşusu ve Portakal Çiçeği Satranç Turnuvası gibi çeşitli yarışmalar düzenlenecek. Ayrıca, "Portakallı Lezzetler Yarışması" da gastronomi tutkunları için büyük bir ilgi görecek.

ETKİNLİKLER ADANA’NIN HER KÖŞESİNE YAYILACAK

Portakal Çiçeği Kamp Alanı Etkinlikleri, Su Korteji ve Rengarenk Fest gibi etkinliklerle karnaval, tüm Adana'ya yayılacak. Merkez Park ve Yüreğir Millet Parkı’nda kamp, karavan ve doğa sporları tutkunları bir araya gelecek.

Karnavalın fikir önderi ve Komite Başkanı Ali Haydar Bozkurt, bu yılki etkinliklerin çok daha büyük bir şenliğe dönüştüğünü belirterek, “Dünyanın dört bir yanından çocuklar Adana’dan dostluk ve barış mesajları verecek. Bu yıl karnavalda özellikle çocukların yapacağı etkinlikler çok özel olacak. Ayrıca, karnavalın uluslararası boyutta tanıtılması, Adana için büyük bir turizm hareketliliği yaratacak” dedi.

Bozkurt, karnavalın Türkiye ve dünyadaki katılımcıları bir araya getirmesinin yanı sıra, Adana'nın kültürel ve ekonomik imajını da güçlendirdiğini vurguladı. Adana, bu yıl da karnavala katılmak isteyen ziyaretçileri ağırlayacak.