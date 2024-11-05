13 Polis Beraat Etmişti... Metin Lokumcu Davası İstinaf'a Taşındı

Artvin'in Hopa ilçesinde 2011 yılında dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mitingi öncesi hidroelektrik santrallarına (HES) karşı yapılan protestolarda polisin yoğun biber gazı kullanması sonucu fenalaşarak hayatını kaybeden emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun (55) davası sürüyor. Davada yargılanan 13 polisin geçtiğimiz aylarda beraat etmesi tepki çekti.

Cumhuriyet'in haberine göre; Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin açıkladığı gerekçeli kararda Lokumcu’nun yaşamını yitirmesinin yoğun gazdan olmadığı belirtildi. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Bilimsel Araştırma Kurulu’nun raporunda ise Lokumcu’nun mevcut bir hastalık sonucu ölmediği belirlendi.

'KİMYASAL GAZ İLE ÖLÜM İLİŞKİLİ'

Raporda, ayrıca Lokumcu’nun stresli bir ortamda kimyasal gaza maruz kaldığı, akciğer hasarı nedeniyle solunum yetmezliği ve krizle birlikte gelişen akciğer ödeminin tetiklenebileceği kaydedildi. Raporda “Ölüm ile kimyasal gaza maruz kalma arasında nedensellik ilişkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır” dendi.

‘OLASI KAST’ İLE YARGILAMA TALEBİ

Lokumcu’nun ailesinin avukatları konuyu istinafa taşıdı. Karara itiraz dilekçesinde yerel mahkemenin gerekçelerinin “niyet okumaktan” ibaret olduğu ve hiçbir bulguya dayanmadığı ifade edildi. Dilekçede, pankartın içeriği ağır eleştiri ve tahrik edici nitelikte olsa dahi kolluğun bu pankartlara müdahalesi hukuka aykırıdır. Dağılın uyarısı yapılmasına karşın yurttaşların dağılmamasında zor kullanmanın bahanesi olamaz” denildi. Dilekçede sanıkların olası kastla insan öldürme suçundan yargılanması talep edildi.

Kaynak: Cumhuriyet