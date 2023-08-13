13 işçi yedikleri yemekten zehirlendi

Çankaya, Gölbaşı ve Altındağ'da çeşitli inşaat firmalarında çalışan işçiler, aynı şirketin çıkardığı yemekten zehirlendi.

13 işçi yedikleri yemekten zehirlendi

Ankara'da inşaat firmalarına hizmet veren bir yemek şirketinin dağıttığı yemeklerden yiyen 13 inşaat işçisi zehirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Çankaya, Gölbaşı ve Altındağ'da çeşitli inşaat firmalarında çalışan işçiler, aynı şirketin çıkardığı yemekten yedikten sonra mide bulantısı ve ishal şikayetiyle hastanelere başvurdu.

Yemekten zehirlendikleri belirlenen işçilerin tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

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