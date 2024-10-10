13 Gündür Her Yerde Aranıyor! Kayıp Rojin'le İlgili Yeni Gelişme... Orada Bulundu

13 gündür kayıp olarak aranan Rojin Kabaiş'in başörtüsü bulundu. İçişleri Bakanı Yerlikaya, Van Gölü sahiline vuran başörtüsünü ailesinin tespit ederek, Rojin'e ait olduğunu doğruladığını duyurdu.

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Üniversite okumak amacıyla geldiği Van'da akşam yurdunda yemek yedikten sonra dolaşmak için Van Gölü kenarına gittiği 27 Eylül gününden beri haber alınamayan Rojin Kabaiş'i arama çalışmalarında yeni haber geldi.

ROJİN'İN BAŞÖRTÜSÜ BULUNDU

Daha önce göl kenarında cep telefonu bulunan ancak o günden sonra kendisine dair herhangi bir ize rastlanmayan Rojin ile ilgili yeni gelişmeye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu.

13 Gündür Her Yerde Aranıyor! Kayıp Rojin'le İlgili Yeni Gelişme... Orada Bulundu - Resim : 1

Yerlikaya, Van Gölü sahiline vuran başörtüsünün ailesi tarafından Rojin'e ait olduğunun belirlendiğini açıkladı.

YERLİKAYA ROJİN'İ ARAMA FAALİYETLERİ HAKKINDA DA BİLGİ VERDİ

Yerlikaya, yeni gelişmenin yanı sıra Rojin’i arama çalışmaları hakkında da kapsamlı açıklamalarda bulundu.13 Gündür Her Yerde Aranıyor! Kayıp Rojin'le İlgili Yeni Gelişme... Orada Bulundu - Resim : 2

Yerlikaya açıklamasında farklı birimlerden özel ekiplerin kurulduğu ve bu ekipler tarafından hem üniversiteye ait kameraların; hem de üniversite ve Van Gölü çevresindeki mahallerdeki kameraların yüzlerce saatlik görüntülerinin incelendiği belirtildi.

Yine üniversiteye ulaşım sağlayan araçların da kamera kayıtlarının incelendiği belirtilirken, elde edilen ve delil niteliğinde olabilecek her türlü iz ve görüntünün incelenebilmesi için Van Jandarma Kriminal Başkanlığı’na gönderildiği bilgisi paylaşıldı.

Çanakkale’den sonar cihazın da getirildiği hatırlatılan açıklamada Rojin’e ulaşabilmek için Van ilindeki bütün ekip, ekipman ve araçların 24 saat esasına göre kentin belirlenen noktalarında arama kurtarma faaliyetlerini sürdürdüğü belirtilirken; bu alanlardaki arama faaliyetlerine 50 ekip ve 250 personelin katıldığı ifade edildi.

ROJİN'İN SON GÖRÜNTÜSÜ

Rojin'in bugün sabah saatlerinde de 27 Eylül akşamı yurttan çıktığı anların görüntüsü ortaya çıkmıştı.

13 Gündür Her Yerde Aranıyor! Kayıp Rojin'le İlgili Yeni Gelişme... Orada Bulundu - Resim : 3

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Kaynak: İHA

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