13 Gündür Her Yerde Aranıyor! Kayıp Rojin'le İlgili Yeni Gelişme... Orada Bulundu

Üniversite okumak amacıyla geldiği Van'da akşam yurdunda yemek yedikten sonra dolaşmak için Van Gölü kenarına gittiği 27 Eylül gününden beri haber alınamayan Rojin Kabaiş'i arama çalışmalarında yeni haber geldi.

ROJİN'İN BAŞÖRTÜSÜ BULUNDU

Daha önce göl kenarında cep telefonu bulunan ancak o günden sonra kendisine dair herhangi bir ize rastlanmayan Rojin ile ilgili yeni gelişmeye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu.

Yerlikaya, Van Gölü sahiline vuran başörtüsünün ailesi tarafından Rojin'e ait olduğunun belirlendiğini açıkladı.

YERLİKAYA ROJİN'İ ARAMA FAALİYETLERİ HAKKINDA DA BİLGİ VERDİ

Yerlikaya, yeni gelişmenin yanı sıra Rojin’i arama çalışmaları hakkında da kapsamlı açıklamalarda bulundu.

Yerlikaya açıklamasında farklı birimlerden özel ekiplerin kurulduğu ve bu ekipler tarafından hem üniversiteye ait kameraların; hem de üniversite ve Van Gölü çevresindeki mahallerdeki kameraların yüzlerce saatlik görüntülerinin incelendiği belirtildi.

Yine üniversiteye ulaşım sağlayan araçların da kamera kayıtlarının incelendiği belirtilirken, elde edilen ve delil niteliğinde olabilecek her türlü iz ve görüntünün incelenebilmesi için Van Jandarma Kriminal Başkanlığı’na gönderildiği bilgisi paylaşıldı.

Çanakkale’den sonar cihazın da getirildiği hatırlatılan açıklamada Rojin’e ulaşabilmek için Van ilindeki bütün ekip, ekipman ve araçların 24 saat esasına göre kentin belirlenen noktalarında arama kurtarma faaliyetlerini sürdürdüğü belirtilirken; bu alanlardaki arama faaliyetlerine 50 ekip ve 250 personelin katıldığı ifade edildi.

“Bugün Van Gölü kıyısına vuran ve Rojin kızımıza ait olduğu ailesi tarafından belirlenen başörtü bulunmuştur.”



27 Eylül 2024 Cuma günü Van’da bulunan KYK yurdundan ayrılan ve 13 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş kızımızın arama çalışmaları devam etmektedir.… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 10, 2024

ROJİN'İN SON GÖRÜNTÜSÜ

Rojin'in bugün sabah saatlerinde de 27 Eylül akşamı yurttan çıktığı anların görüntüsü ortaya çıkmıştı.

Kaynak: İHA