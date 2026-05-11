12 Yıl Sonra Sınırda Yeni Dönem: Akçakale'den Suriye'ye Pasaportla Geçişler Başlıyor

Şanlıurfa Valiliği, bölgedeki güvenlik gerekçeleriyle uzun süredir ticari ve genel sivil geçişlere kapalı tutulan Akçakale Gümrük Kapısı için tarihi bir karar alındığını duyurdu.

Bugüne kadar yalnızca insani yardım malzemelerinin ve kamu görevlilerinin kontrollü geçişleri için kullanılan sınır kapısında, yarından itibaren geçerli olmak üzere yeni bir pasaportlu geçiş uygulaması başlatılıyor.

Alınan kararla birlikte, sınır hattındaki sivil hareketliliğin yasal çerçevede yeniden canlanması hedefleniyor.

KİMLER PASAPORTLA GEÇİŞ YAPABILECEK?

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, gümrük kapısından pasaportla geçiş hakkına sahip olan gruplar şu şekilde sıralandı:

Türk vatandaşları,

Çifte vatandaşlık statüsüne sahip olan Suriye vatandaşları,

Türkiye'de yasal ve geçerli ikamet izni bulunan Suriye uyruklular,

İkamet izni yerine geçen resmi çalışma iznine sahip Suriye vatandaşları.

Belirtilen şartları taşıyan kişiler, pasaportlarıyla birlikte Akçakale Gümrük Kapısı'na müracaat ederek yasal olarak giriş ve çıkış işlemlerini gerçekleştirebilecek.

GEÇİCİ KORUMA STATÜSÜNDEKİLER İÇİN ÖZEL İZİN ŞARTI

Açıklamada, pasaportla geçiş uygulamasının kapsamı dışında kalan geçici koruma statüsündeki Suriye vatandaşlarının durumu da netleştirildi. Bu statüdeki kişilerin ticari faaliyet, taziye ziyareti veya diğer gerekçelerle yapacakları sınır geçiş talepleri pasaport gişelerinden doğrudan yapılmayacak.

Söz konusu talepler, Şanlıurfa Valiliği bünyesinde faaliyet gösteren İnsani Yardım ve Koordinasyon Merkezi’ne (İYKM) başvuru yapılması halinde, ilgili mevzuat ve güvenlik kriterleri kapsamında değerlendirmeye alınacak.

Kaynak: AA