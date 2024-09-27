12 Yıl Hapis Cezasıyla Aranıyordu: Tutuklandı

Hakkında toplamda 12 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.K. (43), Sakarya'nın Sapanca ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takip sonucu yakalanarak tutuklandı.

Son Güncelleme:
12 Yıl Hapis Cezasıyla Aranıyordu: Tutuklandı

Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede hakkında hırsızlık suçlarından yakalama ve 12 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.K. (43) isimli kadın yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından N.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Sararan Kalorifer Peteklerini Beyazlatan Yöntem! Ustalar Böyle Yapıyor Sararan Kalorifer Peteklerini Beyazlatan Yöntem! Ustalar Böyle Yapıyor
Az Önce Açıklandı : Android Telefonlarda Tespit Edilen 13 Zararlı Uygulama Az Önce Açıklandı : Android Telefonlarda Tespit Edilen 13 Zararlı Uygulama
Gaziantep Sokaklarında Tehditler Savurdular... Uzun Namlulu Çeteye Ters Kelepçe! Uzun Namlulu Çeteye Ters Kelepçe!
96 Kişinin Ölümüne 'Mukadderat' Demişti... Depremde Yıkılan Apartmanın Yapsatçısına Rekor Ceza! Depremde Yıkılan Apartmanın Yapsatçısına Rekor Ceza!