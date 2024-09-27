12 Yıl Hapis Cezasıyla Aranıyordu: Tutuklandı
Hakkında toplamda 12 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.K. (43), Sakarya'nın Sapanca ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takip sonucu yakalanarak tutuklandı.
Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede hakkında hırsızlık suçlarından yakalama ve 12 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.K. (43) isimli kadın yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından N.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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