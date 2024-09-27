12 Yıl Hapis Cezasıyla Aranıyordu: Tutuklandı

Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede hakkında hırsızlık suçlarından yakalama ve 12 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.K. (43) isimli kadın yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından N.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA