12 Yaşındaki Çocuğu Meryem'i Katletmişti, Bağcılar’daki Dehşette ‘Pes’ Dedirten Savunma

Bağcılar’da 15 Temmuz Mahallesi 1487 Sokak'ta dün akşam 17.00 civarında 5 katlı binanın girişindeki dairede kan donduran bir olay yaşandı. Bir şüpheli yaşları 12 ve 5 olan Suriye uyruklu kardeşler Meryem ve Ahmet S.’ye taşla saldırdı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 5 yaşındaki Ahmet S.’nin başından, gözünden yaralandığı tespit edilirken, 12 yaşındaki ablası Meryem hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayı öğrenen anne G.S. geçirdiği sinir krizinin ardından hastaneye kaldırılırken, saldırganın kimliği de ortaya çıktı. Çocuklara dehşeti yaşatan kişinin 51 yaşındaki Zekeriya A. olduğu öğrenildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Saldırgan ilk ifadesinde çocukların ailesiyle dost olduklarını, elektrikle ilgili bir sıkıntı olduğu için evlerine gittiğini söyledi.

Tamir sonrasında para istediğini belirten Zekeriya A., çocuklarının kendisine bıçak çektiğini öne sürerek taşla vurduğunu söyledi.

“KIZIMIN SAÇLARI HEP KAN OLDU”

Öte yandan bir çocuğunu kaybeden anne Gülizar Samou’nun sözleri yürek yaktı. Adli Tıp önünde açıklama yapan anne “12 yaşındaydı. Her yer kan oldu. Kızımın saçları hep kan oldu. Evde para vardı ama kimse çalmadı. Bir tane çocuk vardı bizim sokakta onu şikayet ettik. Çocuğumu dövdü o da 12 -13 yaşındaydı. İsmini bilmiyorum. Muhammet Ali'yi dövdü. İdam istiyorum. Ciğerim yanıyor" diyerek ağladı.

“4 ÇOCUKLARI VAR, 2'Sİ EVDEYMİŞ”

Aile yakını Şaban Vaspan ise dehşete ilişkin şunları söyledi: Anne işteymiş, eve geldiğinde çocuklarını o şekilde görmüş, sinir krizi geçirmiş. 4 çocukları var, 2'si evdeymiş. Birisi işte birisi de kendisiyle birlikteymiş.

Kaynak: DHA