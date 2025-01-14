12 Yaşındaki Çocuğu Meryem'i Katletmişti, Bağcılar’daki Dehşette ‘Pes’ Dedirten Savunma

Bağcılar’da 5 katlı apartmanın giriş katında bir çocuğu yaralayan bir çocuğu ise öldüren 51 yaşındaki şüpheli Zekeriya A.’nın ifadesi ortaya çıktı. Zekeriya A. elektrik tamiri için eve gittiğini, para istediğinde çocukların kendisine bıçak çektiğini, taşla saldırdığını söyledi. Acılı anne Gülizar Samou “Kızımın saçları hep kan oldu. Evde para vardı ama kimse çalmadı. İdam istiyorum. Ciğerim yanıyor” diyerek feryat etti.

Son Güncelleme:

Bağcılar’da 15 Temmuz Mahallesi 1487 Sokak'ta dün akşam 17.00 civarında 5 katlı binanın girişindeki dairede kan donduran bir olay yaşandı. Bir şüpheli yaşları 12 ve 5 olan Suriye uyruklu kardeşler Meryem ve Ahmet S.’ye taşla saldırdı.

12 Yaşındaki Çocuğu Meryem'i Katletmişti, Bağcılar’daki Dehşette ‘Pes’ Dedirten Savunma - Resim : 1

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 5 yaşındaki Ahmet S.’nin başından, gözünden yaralandığı tespit edilirken, 12 yaşındaki ablası Meryem hayatını kaybettiği öğrenildi.

12 Yaşındaki Çocuğu Meryem'i Katletmişti, Bağcılar’daki Dehşette ‘Pes’ Dedirten Savunma - Resim : 2

Olayı öğrenen anne G.S. geçirdiği sinir krizinin ardından hastaneye kaldırılırken, saldırganın kimliği de ortaya çıktı. Çocuklara dehşeti yaşatan kişinin 51 yaşındaki Zekeriya A. olduğu öğrenildi.

12 Yaşındaki Çocuğu Meryem'i Katletmişti, Bağcılar’daki Dehşette ‘Pes’ Dedirten Savunma - Resim : 3

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Saldırgan ilk ifadesinde çocukların ailesiyle dost olduklarını, elektrikle ilgili bir sıkıntı olduğu için evlerine gittiğini söyledi.

Tamir sonrasında para istediğini belirten Zekeriya A., çocuklarının kendisine bıçak çektiğini öne sürerek taşla vurduğunu söyledi.

12 Yaşındaki Çocuğu Meryem'i Katletmişti, Bağcılar’daki Dehşette ‘Pes’ Dedirten Savunma - Resim : 4

“KIZIMIN SAÇLARI HEP KAN OLDU”

Öte yandan bir çocuğunu kaybeden anne Gülizar Samou’nun sözleri yürek yaktı. Adli Tıp önünde açıklama yapan anne “12 yaşındaydı. Her yer kan oldu. Kızımın saçları hep kan oldu. Evde para vardı ama kimse çalmadı. Bir tane çocuk vardı bizim sokakta onu şikayet ettik. Çocuğumu dövdü o da 12 -13 yaşındaydı. İsmini bilmiyorum. Muhammet Ali'yi dövdü. İdam istiyorum. Ciğerim yanıyor" diyerek ağladı.

“4 ÇOCUKLARI VAR, 2'Sİ EVDEYMİŞ”

Aile yakını Şaban Vaspan ise dehşete ilişkin şunları söyledi: Anne işteymiş, eve geldiğinde çocuklarını o şekilde görmüş, sinir krizi geçirmiş. 4 çocukları var, 2'si evdeymiş. Birisi işte birisi de kendisiyle birlikteymiş.

Bağcılar'da Vahşet! Eve Girip Taşla Saldırdı: 12 Yaşındaki Kız Çocuğu Öldü, 5 Yaşındaki Kardeşi YaralandıBağcılar'da Vahşet! Eve Girip Taşla Saldırdı: 12 Yaşındaki Kız Çocuğu Öldü, 5 Yaşındaki Kardeşi YaralandıGüncel

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Ne Su, Ne Süt, Ne de Meyve Suyu... En Sağlıklı İçecek Belli Oldu Ne Su, Ne Süt, Ne de Meyve Suyu... En Sağlıklı İçecek Belli Oldu
Zeki İnsanların Doğum Ayı : Çevrelerindeki Herkese Zekaları Fark Atıyor Zeki İnsanların Doğum Ayı : Çevrelerindeki Herkese Zekaları Fark Atıyor
Tuncer Bakırhan’dan Akdeniz Belediyesi’ne Kayyım Atanmasına Tepki Tuncer Bakırhan’dan Kayyım Tepkisi
Kadın Müşterilerini İlaçla Bayıltıp Taciz Eden Taksici Hakkında Flaş Gelişme Kadın Müşterilerini İlaçla Bayıltıp Taciz Eden Taksici...