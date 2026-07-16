12. Yargı Paketi TBMM'de Kabul Edildi: 'IBAN Mağdurlarını' Yakından İlgilendiriyor

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Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülen 12. Yargı Paketi kabul edildi.

'IBAN MAĞDURLARINI' YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

Paket kapsamında, kamuoyunda "IBAN mağdurları" olarak bilinen ve banka hesap bilgilerini başkalarının kullanımına açan kişilere yönelik yeni bir düzenleme hayata geçirilecek.

Düzenlemeye göre, dolandırıcılık veya nitelikli dolandırıcılık suçuna iştiraki yalnızca banka hesabı, kredi kartı, ödeme aracı ya da kripto varlık hesabının kullanılmasını sağlayan bilgi ve araçları başkasına vermekle sınırlı kalan kişilere verilecek ceza yarı oranında indirilecek.

CEZADA YÜZDE 50 İNDİRİM

Kişinin kendisine veya bir başkasına haksız menfaat sağlamak amacıyla banka, aracı kurum, ödeme hizmeti sağlayıcısı veya kripto varlık hizmet sağlayıcısı nezdindeki hesabına ilişkin zorunlu bilgileri başkasına vermesi halinde ceza indirimi uygulanabilecek.

Mevcut düzenlemede bu suç kapsamında 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Yeni düzenlemeyle, şartları taşıdığı belirlenen kişilerin cezaları yarı oranında düşürülecek.

Örneğin, söz konusu suçtan 8 yıl hapis cezası alan bir kişinin "IBAN mağduru" kapsamında değerlendirilmesi halinde cezası 4 yıla indirilebilecek.

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Kaynak: AA