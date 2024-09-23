12 Köyden 146 Çiftçi Hasadına Başladı! 3 Bin 100 Dönüm Arazide Üretildi

Başkan Arslan, eskiden insan gücüyle yapılan kenevir hasadının artık daha verimli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirildiğini vurgulayarak, "Çiftçilerimizin emeğiyle ekilen kenevirin hasadına başladık. Hedefimiz, Taşköprü'nün bereketli topraklarında kenevir üretimini daha da artırarak çiftçilerimize özlenen üretim heyecanını geri kazandırmak" ifadelerini kullandı.

Taşköprü Tarım ve Orman Müdürü Mehmet İpek de hasat programına katılarak çiftçilerin yanında yer aldı. Hasadın, bölgeye ve çiftçilere hayırlı olması temennisi dile getirildi.