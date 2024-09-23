12 Köyden 146 Çiftçi Hasadına Başladı! 3 Bin 100 Dönüm Arazide Üretildi
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kenevir hasadı başladı. Taşköprü'de bu yıl 12 köyden 146 çiftçinin, toplamda 3 bin 100 dönümlük alanda lif amaçlı kenevir ekimi gerçekleştirdiği açıklandı.
Kaynak: AA
Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Uzunkavak köyündeki Hüseyin Topçu'ya ait tarlada düzenlenen hasat etkinliğine katıldı. Kenevir için özel olarak tasarlanan biçerdöver ile bir süre hasat yapan Başkan Arslan, modern tarım teknolojilerinin çiftçilerin işlerini kolaylaştırdığını belirtti.
Başkan Arslan, eskiden insan gücüyle yapılan kenevir hasadının artık daha verimli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirildiğini vurgulayarak, "Çiftçilerimizin emeğiyle ekilen kenevirin hasadına başladık. Hedefimiz, Taşköprü'nün bereketli topraklarında kenevir üretimini daha da artırarak çiftçilerimize özlenen üretim heyecanını geri kazandırmak" ifadelerini kullandı.
Taşköprü Tarım ve Orman Müdürü Mehmet İpek de hasat programına katılarak çiftçilerin yanında yer aldı. Hasadın, bölgeye ve çiftçilere hayırlı olması temennisi dile getirildi.