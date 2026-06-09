12 Katlı Otelde Yangın Paniği

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Cumhuriyet Mahallesi'nde akşam saatlerinde 12 katlı bir otelin çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

ÇIKAN YANGINDA 10 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında, oteldeki 10 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenlere, ekipler tarafından ambulansta müdahale edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA