11’inci Yargı Paketi Sonrası Cezaevlerinde Tahliye Hareketliliği

7571 sayılı Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un yürürlüğe girmesiyle birlikte, belirtilen tarihten önce işlenen suçlar için düzenlemeler getirildi.

Düzenleme, hükümlülere açık ceza infaz kurumuna geçişte 3 yıl, denetimli serbestlikten yararlanmada ise yine 3 yıl erken ayrılma imkanı tanıyor.

İŞLEMLERİ TAMAMLANAN HÜKÜMLÜLER SERBEST

Bu kapsamda İzmit’te bulunan Kocaeli Cezaevi İnfaz Kurumları Kampüsü’nde düzenlemeden yararlanan hükümlülerin işlemleri tamamlanmaya başlandı. Tahliye haberini alan aileler cezaevi önünde beklerken, hazırlıkları ve gerekli evrakları tamamlanan hükümlüler serbest bırakıldı.

‘DIŞARDAKİLERİN DE SEVİNCİNİ GÖRMENİZİ İSTERDİM’

Düzenlemeden faydalanan yakınını karşılamaya geldiğini söyleyen Yakup Yaman, “Sevdiğim biri uyuşturucu içmekten içerideydi. Onu görmeye geldim. İçerdekiler kadar dışardakilerin de sevincini görmenizi isterdim. Vatana ve millete iyi bir haber oldu. Aynı hataları tekrarlayıp buraya gelmemelerini ümit ediyorum. Çıkan mahkumlara bir daha buraya gelmemeleri için öğüt vermek isterim. Berat edenlere geçmiş olsun diyorum. Devletimizden Allah razı olsun. Kendisi yaklaşık 11 yıldır içerdeydi girdi, çıktı. İnşallah bir daha girmez onu umut ediyoruz. Önemli olan dışarıya çıkmak değil, dışarıya çıktıktan sonra bir daha içeriye girmemek. Burada cezalarını çektiklerini düşünüyorum. Bir daha tekrarlanmaması hepsi için hayırlı olacak. Devletin aldığı bu kararı değerlendirmelerini istiyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA