11’inci Yargı Paketi Sonrası Cezaevlerinde Tahliye Hareketliliği

Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe giren ve kamuoyunda 11’inci Yargı Paketi olarak bilinen düzenleme kapsamında, 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlardan hüküm giyenler için tahliye süreci başladı. Bu çerçevede Kocaeli Cezaevi İnfaz Kurumları Kampüsü’nde gerekli işlemler yapılmaya başlandı.

7571 sayılı Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un yürürlüğe girmesiyle birlikte, belirtilen tarihten önce işlenen suçlar için düzenlemeler getirildi.

Düzenleme, hükümlülere açık ceza infaz kurumuna geçişte 3 yıl, denetimli serbestlikten yararlanmada ise yine 3 yıl erken ayrılma imkanı tanıyor.

11’inci Yargı Paketi Sonrası Cezaevlerinde Tahliye Hareketliliği - Resim : 1

İŞLEMLERİ TAMAMLANAN HÜKÜMLÜLER SERBEST

Bu kapsamda İzmit’te bulunan Kocaeli Cezaevi İnfaz Kurumları Kampüsü’nde düzenlemeden yararlanan hükümlülerin işlemleri tamamlanmaya başlandı. Tahliye haberini alan aileler cezaevi önünde beklerken, hazırlıkları ve gerekli evrakları tamamlanan hükümlüler serbest bırakıldı.

11’inci Yargı Paketi Sonrası Cezaevlerinde Tahliye Hareketliliği - Resim : 2

‘DIŞARDAKİLERİN DE SEVİNCİNİ GÖRMENİZİ İSTERDİM’

Düzenlemeden faydalanan yakınını karşılamaya geldiğini söyleyen Yakup Yaman, “Sevdiğim biri uyuşturucu içmekten içerideydi. Onu görmeye geldim. İçerdekiler kadar dışardakilerin de sevincini görmenizi isterdim. Vatana ve millete iyi bir haber oldu. Aynı hataları tekrarlayıp buraya gelmemelerini ümit ediyorum. Çıkan mahkumlara bir daha buraya gelmemeleri için öğüt vermek isterim. Berat edenlere geçmiş olsun diyorum. Devletimizden Allah razı olsun. Kendisi yaklaşık 11 yıldır içerdeydi girdi, çıktı. İnşallah bir daha girmez onu umut ediyoruz. Önemli olan dışarıya çıkmak değil, dışarıya çıktıktan sonra bir daha içeriye girmemek. Burada cezalarını çektiklerini düşünüyorum. Bir daha tekrarlanmaması hepsi için hayırlı olacak. Devletin aldığı bu kararı değerlendirmelerini istiyorum” ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç Açıkladı: Cezaevlerinden Tahliyeler BaşladıBakan Tunç Açıkladı: Cezaevlerinden Tahliyeler BaşladıGüncel

Kaynak: DHA

