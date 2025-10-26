112’yi Aradı, Yardım İstedi… Emekli Astsubay Ölü Bulundu
Emekli astsubay Osman Topuksak, 112’yi arayarak yardım istedi. Adrese gelen ekipler, Topuksak'ı evinde ölü buldu.
Çorum’un Bahçelievler Mahallesi’nde yalnız yaşayan 64 yaşındaki emekli astsubay Osman Topuksak, akşam saatlerinde rahatsızlanınca 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.
Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, kapının açılmaması üzerine itfaiyeden destek talep etti. Pencereden içeri giren ekipler, Topuksak’ı odasında hareketsiz halde buldu. Yapılan kontrollerde emekli astsubayın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
