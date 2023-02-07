112 depremzede havayolu ile Bodrum’a getirildi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde mağdur olan 112 depremzede havayolu ile Bodrum’a geldi.

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Çok sayıda ili etkileyen deprem sonrası Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi, Bodrum Otelciler Derneği ve STK’ların destekleriyle Bodrum'daki otellerin depremzedeler için hazır hale getirileceği bildirilmişti. Şanlıurfa'dan havayolu ile Milas - Bodrum Havalimanı'na getirilen depremzedelerin bir kısmı yakınlarının yanına giderken bir kısmı da Very Chic Otel'e yerleştirildi.

Ailesiyle Şanlıurfa’dan gelen Gül San, yaptığı açıklamada “Dün gece 04.17’de çok şiddetli bir deprem oldu. Çok uzun sürdü, çok panikledik. Hareket edemedik. Deprem durduktan sonra ne yapalım diye düşünürken ikinci deprem oldu. İki depremi de evlerimizde geçirdikten sonra sokağa çıkabildik. Şiddetli yağmur var, bir gün öncesinde kar vardı hava çok soğuk. Herkes sokakta, yakınlarımıza ulaşamıyoruz. Biz şu an buradayız ama aklımız Şanlıurfa’da, orada arkadaşlarımız, dostlarımız kaldı. Gerçekten çok zor, gün içerisinde artçılar oluyor. Biz havalimanına gittik. İstanbul’a oradan da yakınımıza Bursa’ya gideriz diye düşündük. Sonra sizi Bodrum’a gönderelim dediler. Burada 1 gece konakladıktan sonra Bursa’ya gideceğiz” diye konuştu.

 
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