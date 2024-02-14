11 yıl sonra ilk... AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbeci dediği Sisi ile görüşmek üzere Mısır'a gitti

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 yıllık aranın ardından darbeci dediği Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile görüşmek üzere Kahire’ye gitti.

İki lider arasındaki görüşme ‘düşmanlığa’ varan soğukluk döneminin ardından yapılıyor olmasıyla tarihi de bir önem taşıyor.

Erdoğan’a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır eşlik ediyor.

Mısır ve Türkiye heyetleri arasında yapılacak görüşmelerin ardından Erdoğan ve Sisi’nin kameralar karşısına geçmesi bekleniyor.

‘ONUNLA MASAYA OTURMAM’ DEMİŞTİ

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır ile 2013 yılında ilişkilerin gerilmesinin ardından Sisi’yi darbeci olarak adlandırmış ve ‘masaya oturmam’ demişti.

Erdoğan, açıklamasında "Halkının yüzde 52 oyunu almış olan bir Mursi’yi ve arkadaşlarını cezaevine mahkum eden bir anti demokratla karşı karşıya gelmem, onunla aynı masada oturmam” ifadelerini kullanmıştı.

'SİSİ Mİ DİYEĞİZ BİNALİ YILDIRIM MI?' İFADELERİ HEP AKILLARDA

Erdoğan, işi daha da ileri götürmüş ve 2019 yerel seçimlerinde İstanbul adayı İmamoğlu’na karşı AKP’nin adayı Binali Yıldırım’a destek isteyerek, "Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı?" sorusunu sormuştu. Erdoğan’ın bu sözleri o dönemde çok eleştirilmişti.