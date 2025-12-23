11. Yargı Paketi’nde Kritik Gelişme! Deprem Suçlarına Af Yok

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, depremlerde yıkılan binalar ve buna bağlı can kayıplarından sorumlu olanların,“Kovid-19 düzenlemesi” olarak bilinen hükümden yararlanmaması için teknik bir çalışma başlattı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Güler, "Depremde yıkılan binalarının sorumlularıyla ilgili kovid düzenlemesinde bir eylem tanımı üzerinde çalışıyoruz. İstisna kısmına ekleyeceğiz. Deprem suçları Covid tahliyeleri dışında tutulacak" ifadelerini kullandı.

DEPREMZEDELERLE GÖRÜŞME YAPILDI

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Abdullah Güler ve Erkan Akçay dün depremlerde hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla bir araya geldi. Görüşmede, deprem mağdurlarının talepleri ve beklentileri dinlendi.

Toplantıda, depremlerde yıkılan binalardan ve ölümlerden sorumlu kişilerin, kamuoyunda “11. Yargı Paketi” olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kapsamı dışında bırakılması talep edildi. Teklifte, 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlardan hükümlü olanların kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden ise denetimli serbestliğe üç yıl daha erken ayrılmasına imkan tanıyan bir düzenleme yer alıyor.

TEKNİK ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Güler ve Akçay, 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler ile daha önce Elazığ, İzmir ve diğer illerde yaşanan depremlerde yıkılan binalar ve can kayıplarından sorumlu olanların bu düzenlemenin dışında tutulması amacıyla teknik bir çalışma yürütüyor.

TBMM’DE ÖNERGE VERİLMESİ BEKLENİYOR

AK Parti ve MHP’nin çalışmalarını tamamlamasının ardından, bugün TBMM Genel Kurulu’nda görüşmelerine başlanacak olan 11. Yargı Paketi kapsamında, teklifin 27. maddesi üzerine bir önerge sunulması öngörülüyor.

ERKEN TAHLİYEDEN YARARLANAMAYACAKLAR

Önergenin kabul edilmesi durumunda, depremlerde yıkılan binalar ve ölümlerden sorumlu olan kişiler “erken tahliye” düzenlemesinden yararlanamayacak. Böylece terör ve örgütlü suçlar ile alt soy ve üst soya, kardeşe, eşe, boşanılan eşe, kadına, çocuklara ve kendisini savunamayacak durumdaki kişilere yönelik kasten öldürme, cinsel saldırı ve çocuğun cinsel istismarı gibi suçlara ek olarak, deprem suçları da düzenleme kapsamı dışında bırakılmış olacak.

Kaynak: AA