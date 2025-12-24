11. Yargı Paketi TBMM'de Kabul Edildi

11. Yargı Paketi TBMM'de kabul edildi. Verilen önergeyle, 6 Şubat depremlerine dair 2 bin 300 dosyayı da ilgilendiren şekilde, deprem kaynaklı bina yıkımı/çökmesi/hasarı sonucu meydana gelen öldürme suçları Kovid düzenlemesi kapsamından çıkarıldı; ayrıca terör ve örgütlü suçlar ile kadına ve çocuğa yönelik kasten öldürme, cinsel saldırı ve çocuğun cinsel istismarı da kapsam dışı bırakıldı.

Son Güncelleme:
11. Yargı Paketi TBMM'de Kabul Edildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak bilinen "Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

55 BİN MAHKUMA TAHLİYE YOLU

Kamuoyunda "Kovid-19 düzenlemesi" olarak bilinen ve 55 bin mahkuma tahliye yolu açan 27. Madde kabul edildi. Buna göre, 31 Temmuz 2023 ve öncesi işlenen suçlardan hüküm giyenler kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden de denetimli serbestliğe 3 yıl daha erken ayrılacak.

38 maddelik kanun teklifinin en çok konuşulan maddesi ise 27'nci maddeydi. Görüşmeler sırasında ilgili düzenlemenin bulunduğu teklifin 27. maddesi üzerinde bir önerge verildi. Deprem suçlularının bu yasadan muaf tutulması istendi.

DEPREM SUÇLULARINA YOK

11. Yargı Paketi deprem suçluları kapsam dışında tutularak kabul edildi. Böylelikle depremlerde yıkılan binalardan ve ölümlerden sorumlu olanlar "erken tahliye" düzenlemesinden faydalanamayacak. 6 Şubat depremlerine ilişkin 2 bin 300 dava süreci bu değişiklikten etkilenebilecek.

Kabul edilen düzenlemeden ilk etapta yaklaşık 55 bin hükümlünün yararlanması bekleniyor. Hükümlü kişinin 31 Temmuz 2023 itibarıyla cezaevinde bulunması şartı ise aranmayacak.

TERÖR, KASTEN ÖLDÜRME, İSTİSMAR: KAPSAM DIŞI

Pakette yer alan infaz indirimi düzenlemesinden terör ve örgütlü suçların yanı sıra sıra son anda verilen önergeyle alt soy ve üst soya, kardeşe, eşe, boşanılan eşe, kadına, çocuklara, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye yönelik kasten öldürme, cinsel saldırı ile çocuğun cinsel istismarı suçları da kapsam dışı bırakıldı.

Bu kişiler dışındaki kasten öldürme ve yaralama suçları, uyuşturucu, dolandırıcılık, hırsızlık, yağma, sahtecilik gibi toplumu doğrudan etkileyen suç grupları infaz indiriminden faydalanabilecek.

YOL KESMEYE HAPİS CEZASI

Diğer yandan 11. Yargı Paketinde yer alan Trafikte yol kesmek, bir aracı durdurmak veya engelleyene verilecek 3 yıl kadar hapis cezası maddesine verilen önerge kabul edildi. Yürüyüş ve gösteri yapanlar kapsam dışı tutuldu.

ENFLASYON DÜZELTMESİ

Pakette "3 yıl enflasyon düzeltmesi yapılmayacak" maddesi eklenerek kabul edildi. 2025, 2026, 2027 için enflasyon düzeltmesi yapılmayacak.

11. Yargı Paketi’nde Kritik Gelişme! Deprem Suçlarına Af Yok11. Yargı Paketi’nde Kritik Gelişme! Deprem Suçlarına Af YokGüncel
Meclis’te Son Viraj! Bütçe Mesaisi BitiyorMeclis’te Son Viraj! Bütçe Mesaisi BitiyorGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Yargı paketi TBMM
Son Güncelleme:
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Meclis'teki Cinsel İstismar Skandalında İddianame Kabul Edildi: İşte İstenen Cezalar İşte Meclis'teki İstismar Skandalında İstenen Cezalar
Sevil Atasoy Tek Tek Anlattı: Uyuşturucu Saçta Saklıdır, Ancak Rengi Çok Önemli... 'Uyuşturucu Saçta Saklıdır, Ancak Rengi Çok Önemli...'
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
ÇOK OKUNANLAR
Sonuç Pozitif Gelmişti: Sadettin Saran İkinci Defa Test Verdi Sadettin Saran'dan Uyuşturucu Testi Hamlesi
Uyuşturucu Soruşturmasında Yeni Dalga! Gözaltına Alınan 20 Kişinin İsimleri Belli Oldu Uyuşturucu Soruşturmasında Yeni Dalga
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Kritik Mesajlar 'Hayırlı Olsun, Bundan Sonra da Emekçimizin Yanında Olacağız'
Ünlü Market Devi BİM Banka Kuruyor! BDDK Süreci Resmen Başladı Ünlü Market Devi BİM Banka Kuruyor! BDDK Süreci Resmen Başladı
Başsavcı Akın Gürlek’ten tv100’e Özel Açıklama! Uyuşturucu Soruşturmasında Daha Büyük İsimler Var mı? Başsavcı Akın Gürlek’ten tv100’e Özel Açıklama! Soruşturmada Daha Büyük İsimler Var mı?