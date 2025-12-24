11. Yargı Paketi TBMM'de Kabul Edildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak bilinen "Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

55 BİN MAHKUMA TAHLİYE YOLU

Kamuoyunda "Kovid-19 düzenlemesi" olarak bilinen ve 55 bin mahkuma tahliye yolu açan 27. Madde kabul edildi. Buna göre, 31 Temmuz 2023 ve öncesi işlenen suçlardan hüküm giyenler kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden de denetimli serbestliğe 3 yıl daha erken ayrılacak.

38 maddelik kanun teklifinin en çok konuşulan maddesi ise 27'nci maddeydi. Görüşmeler sırasında ilgili düzenlemenin bulunduğu teklifin 27. maddesi üzerinde bir önerge verildi. Deprem suçlularının bu yasadan muaf tutulması istendi.

DEPREM SUÇLULARINA YOK

11. Yargı Paketi deprem suçluları kapsam dışında tutularak kabul edildi. Böylelikle depremlerde yıkılan binalardan ve ölümlerden sorumlu olanlar "erken tahliye" düzenlemesinden faydalanamayacak. 6 Şubat depremlerine ilişkin 2 bin 300 dava süreci bu değişiklikten etkilenebilecek.

Kabul edilen düzenlemeden ilk etapta yaklaşık 55 bin hükümlünün yararlanması bekleniyor. Hükümlü kişinin 31 Temmuz 2023 itibarıyla cezaevinde bulunması şartı ise aranmayacak.

TERÖR, KASTEN ÖLDÜRME, İSTİSMAR: KAPSAM DIŞI

Pakette yer alan infaz indirimi düzenlemesinden terör ve örgütlü suçların yanı sıra sıra son anda verilen önergeyle alt soy ve üst soya, kardeşe, eşe, boşanılan eşe, kadına, çocuklara, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye yönelik kasten öldürme, cinsel saldırı ile çocuğun cinsel istismarı suçları da kapsam dışı bırakıldı.

Bu kişiler dışındaki kasten öldürme ve yaralama suçları, uyuşturucu, dolandırıcılık, hırsızlık, yağma, sahtecilik gibi toplumu doğrudan etkileyen suç grupları infaz indiriminden faydalanabilecek.

YOL KESMEYE HAPİS CEZASI

Diğer yandan 11. Yargı Paketinde yer alan Trafikte yol kesmek, bir aracı durdurmak veya engelleyene verilecek 3 yıl kadar hapis cezası maddesine verilen önerge kabul edildi. Yürüyüş ve gösteri yapanlar kapsam dışı tutuldu.

ENFLASYON DÜZELTMESİ

Pakette "3 yıl enflasyon düzeltmesi yapılmayacak" maddesi eklenerek kabul edildi. 2025, 2026, 2027 için enflasyon düzeltmesi yapılmayacak.

Kaynak: Haber Merkezi