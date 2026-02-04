11 Saatlik Nakil Ameliyatı Olmuştu: Ünlü Oyuncu Ufuk Özkan’ın Son Durumunu Kardeşi Açıkladı

Uzun süredir karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi altında bulunan oyuncu Ufuk Özkan, yaklaşık 11 saat süren karaciğer nakli ameliyatına alındı. Operasyonun ardından hastane yönetimi ve doktorlar, naklin başarıyla tamamlandığını ve ünlü oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Özkan’ın kardeşinden açıklama geldi.

11 Saatlik Nakil Ameliyatı Olmuştu: Ünlü Oyuncu Ufuk Özkan’ın Son Durumunu Kardeşi Açıkladı
Türkiye’nin sevilen oyuncularından Ufuk Özkan, zorlu sağlık sürecinde en önemli aşamayı geride bıraktı. Karaciğer yetmezliği tanısıyla bir süredir tedavi gören Özkan, Medipol Mega Üniversite Hastanesi Organ Nakli Bölümü’nde ameliyata alındı.

Operasyon, Prof. Dr. Murat Dayangaç, Prof. Dr. Onur Yaprak ve Doç. Dr. Cenk Şimşek’ten oluşan deneyimli ekip tarafından gerçekleştirildi.

'GECEYİ YOĞUN BAKIMDA GEÇİRECEK'

Ameliyatın planlandığı şekilde ilerlediğini belirten Prof. Dr. Onur Yaprak, operasyon sonrası yaptığı açıklamada, "Türkiye’nin dört gözle beklediği ameliyatı bugün gerçekleştirdik. Ameliyat sırasında beklenmeyen herhangi bir komplikasyonla karşılaşmadık. Hastamız bu geceyi yoğun bakımda geçirecek. Yarın uyandırma aşamasını deneyeceğiz. Her şey yolunda giderse yüksek ihtimalle yarın ekstübe etmeyi planlıyoruz. Normal şartlarda yoğun bakımda kalış süresi bir ya da iki gün oluyor. Hastanede yatış süresi ise genellikle iki ila üç hafta arasında değişiyor" ifadelerini kullandı.

'SÜRECİ YAKINDAN TAKİP ETTİK'

Yaklaşık üç yıldır sanatçının sağlık durumunu yakından izlediklerini vurgulayan Prof. Yaprak, sevenlerinden gelen destek mesajlarına da dikkat çekerek, "Bu süreçte kendisinin ne kadar çok sevildiğini hem bizlere hem de ailesine ulaşan mesajlar sayesinde yakından hissettik. Ameliyat sürecinde dualarıyla yanımızda olan tüm sevenlerine teşekkür ediyoruz. Dualarını çok yakınımızda hissederek bu süreci yürüttük. Onlar da iyi ki varlar. Sevenlerinin gözü aydın olsun" dedi.

AMELİYAT 11 SAAT SÜRDÜ

Operasyonun detaylarına ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Murat Dayangaç ise ameliyatın oldukça zorlu geçtiğini belirterek, "Tüm cerrahi ekibimizle birlikte hem verici hem de alıcı ameliyatını başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Zorlu bir ameliyattı. Yaklaşık 10–11 saat süren yorucu bir operasyon oldu. Anestezi süreci ve cerrahi aşamalarla birlikte uzun sürmesini beklediğimiz bir ameliyattı, çünkü hastamız daha önce cerrahi işlemler geçirmişti. Ancak tüm süreci son derece başarılı biçimde tamamladık ve sonuçtan oldukça mutluyuz" açıklamasında bulundu.

OLUMSUZLUK YOK

Doç. Dr. Cenk Şimşek de ameliyat sonrası sürece değinerek, "Hastamızı şimdi yoğun bakıma alıyoruz. Bundan sonraki süreçte de yakın takibine devam edeceğiz. Şu an için herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor" dedi.

KARDEŞİNDEN PAYLAŞIM GELDİ

Operasyonun ardından Ufuk Özkan’ın kardeşi Umut Özkan da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Umut Özkan, “Haberler harika çok şükür. Resmen mutluluktan uçucam havalara allahım sen büyüksün. Gelmiş geçmiş olsun” sözleriyle sevincini dile getirdi.

