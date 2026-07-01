11 ilde 'Change' Araç Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı

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Kırklareli merkezli 11 ilde çalıntı ve gümrük kaçağı araçlara 'change' yöntemiyle işlem yapıldığı iddiasıyla operasyon düzenlendi. 'Change' işlemi, çalıntı ya da ağır hasarlı araçların motor ve şasi numaralarının değiştirilerek başka bir aracın kimliğiyle piyasaya sürülmesi anlamına geliyor.

Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, şüphelilerin bu yöntemle araçların kayıtlarını değiştirerek satışa sunduğu tespit edildi.

11 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Belirlenen adreslere Kırklareli merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 42 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adres ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 807 fişek, sahte şasi etiketleri ve çok sayıda araç parçası ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA