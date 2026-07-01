11 ilde 'Change' Araç Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı

Kırklareli merkezli 11 ilde çalıntı ve gümrük kaçağı araçlara 'change' işlemi yapıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 42 şüpheliden 5’i tutuklandı. Operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve sahte araç parçası ele geçirildi.

Son Güncelleme:
11 ilde 'Change' Araç Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kırklareli merkezli 11 ilde çalıntı ve gümrük kaçağı araçlara 'change' yöntemiyle işlem yapıldığı iddiasıyla operasyon düzenlendi. 'Change' işlemi, çalıntı ya da ağır hasarlı araçların motor ve şasi numaralarının değiştirilerek başka bir aracın kimliğiyle piyasaya sürülmesi anlamına geliyor.

Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, şüphelilerin bu yöntemle araçların kayıtlarını değiştirerek satışa sunduğu tespit edildi.

11 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Belirlenen adreslere Kırklareli merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 42 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adres ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 807 fişek, sahte şasi etiketleri ve çok sayıda araç parçası ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Bakan Gürlek Azerbaycan'da: Firari Suçlular İçin Kararlılık Mesajı Bakan Gürlek'ten Azerbaycan'da Firari Suçlular Mesajı
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Bakan Fidan'dan Vize ve Gümrük Birliği Mesajı: 'Atılması Gereken Adımlar Var' Bakan Fidan'dan Vize ve Gümrük Birliği Mesajı
ÇOK OKUNANLAR
Siyasette Sıcak Saatler: CHP’nin Olaylı Kurultay Davasında Yeni Karar CHP’nin Olaylı Kurultay Davasında Yeni Karar
Emekli Zammı, Öğrenci Affı, Askerlik Sürprizi... Gözler Cuma Gününde! AK Parti'den Çifte Kanun Teklifi Emekli Zammı, Öğrenci Affı, Askerlik Sürprizi... Gözler Cuma Gününde!
Otoyol ve Köprü Ücretlerine Zam: İşte Yeni Fiyatlar Otoyol ve Köprü Ücretlerine Zam
Bakan Işıkhan'dan En Düşük Emekli Aylığı Açıklaması En Düşük Emekli Aylığı Ne Kadar Olacak?
CHP'den Görevden Almaların Ardından İl Başkanlarına Kritik Çağrı: Kimler Kalacak, Kimler Gidecek? CHP'den Görevden Almaların Ardından İl Başkanlarına Kritik Çağrı: Kimler Kalacak, Kimler Gidecek?