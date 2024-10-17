104 Yıl Önce Fransızlar Türkiye'ye Getirdi, 1 Ağaçtan 100 Kilo Çıkıyor: Kurusu Rekor Fiyata Satılıyor

Ana vatanı Çin ve Japonya olan Trabzon hurması, Türkiye’ye 1920’lerde Fransızlar tarafından getirilmiş ve Hatay’da "Fransız inciri" ya da "Frenk elması" adıyla üretilmeye başlanmıştı. Günümüzde ise Türkiye’nin birçok ilinde yaygın olarak yetiştiriliyor.

ADANA LİDER ŞEHİR OLDU

Adana’da, 2021 yılında 11 bin dekarlık alanda 19 bin 452 ton Trabzon hurması üretilirken, geçen yıl bu miktar 14 bin 401 dekarlık alanda 29 bin 67 tona yükseldi. Bu yıl ise 17 bin 828 dekarlık alanda 37 bin ton üretim bekleniyor. Geçen yıl ülke genelinde üretilen 97 bin 560 ton Trabzon hurmasının yaklaşık yüzde 30’u Adana’dan elde edildi ve bu, kentin Türkiye genelinde birinci sıraya yerleşmesini sağladı.

Kaynak: AA