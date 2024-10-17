104 Yıl Önce Fransızlar Türkiye'ye Getirdi, 1 Ağaçtan 100 Kilo Çıkıyor: Kurusu Rekor Fiyata Satılıyor

Türkiye’ye 1920’li yıllarda Fransızlar tarafından getirilen Trabzon hurmasının hasadı ülke genelinde başladı. Köylüler, bir ağaçtan ortalama 100 kilo meyve toplarken, bu ürünleri kurutarak satmayı tercih ediyor. Hem yaş hali hem de kurusu yüksek gelir getirirken, meyvenin sağlığa faydaları da dikkat çekiyor.

Kaynak: AA

104 Yıl Önce Fransızlar Türkiye'ye Getirdi, 1 Ağaçtan 100 Kilo Çıkıyor: Kurusu Rekor Fiyata Satılıyor - Resim: 1

Ana vatanı Çin ve Japonya olan Trabzon hurması, Türkiye’ye 1920’lerde Fransızlar tarafından getirilmiş ve Hatay’da "Fransız inciri" ya da "Frenk elması" adıyla üretilmeye başlanmıştı. Günümüzde ise Türkiye’nin birçok ilinde yaygın olarak yetiştiriliyor.

ADANA LİDER ŞEHİR OLDU

Adana’da, 2021 yılında 11 bin dekarlık alanda 19 bin 452 ton Trabzon hurması üretilirken, geçen yıl bu miktar 14 bin 401 dekarlık alanda 29 bin 67 tona yükseldi. Bu yıl ise 17 bin 828 dekarlık alanda 37 bin ton üretim bekleniyor. Geçen yıl ülke genelinde üretilen 97 bin 560 ton Trabzon hurmasının yaklaşık yüzde 30’u Adana’dan elde edildi ve bu, kentin Türkiye genelinde birinci sıraya yerleşmesini sağladı.

Kaynak: AA

Haberin devamını okumak için tıklayın
Karadeniz Teknik Üniversitesi 58 Personel Alacak Karadeniz Teknik Üniversitesi 58 Personel Alacak
Uzmanlarından Uyarı! Yedikten 6 Saat Sonra Vücudu Zehirliyor Uzmanlarından Uyarı! Yedikten 6 Saat Sonra Vücudu Zehirliyor
Milyonlarca Memuru İlgilendiriyor: Emekliliği İptal Edildi Milyonlarca Memuru İlgilendiriyor: Emekliliği İptal Edildi
Türkiye'deki Antep Fıstıklarında Kanserojen Madde Tespit Edildi: Meğer Zehir Satmışlar Tonlarcası Ele Geçirildi, Yiyen Kanser Olur!
Telefonun Parasını Ödemeyen İmam Hakkında Karar Verildi Telefonun Parasını Ödemeyen İmam Hakkında Karar Verildi
Elektrik Sayaçlarını Bu Tarihe Kadar Değiştirmeyen Yandı: Tek Tek Sökülecekler Elektrik Sayaçlarını Bu Tarihe Kadar Değiştirmeyen Yandı: Tek Tek Sökülecekler
Ünlü Televizyon Kanalında İşçi Kıyımı: 155 Kişiyi Aniden İşten Çıkardı Ünlü Televizyon Kanalında İşçi Kıyımı: 155 Kişiyi Aniden İşten Çıkardı
Para İçin 10 Bebeği Öldüren Hastanelerin Listesi Ortaya Çıktı: Skandal Büyüyor Para İçin 10 Bebeği Öldüren Hastanelerin Listesi Ortaya Çıktı: Skandal Büyüyor
İBB Meclisi'nde Büyük Gerilim! Ekrem İmamoğlu’na Siyasi Yasak İstemine AKP’den 'Erdoğanlı' Açık Tepki İmamoğlu’na Siyasi Yasak İstemine AKP’den 'Erdoğanlı' Açık Tepki
Miss Turkey Güzeli İdil Bilgen'e Ceyda Düvenci ve Nefise Karatay Sahip Çıktı Eski Miss Turkey Güzelleri İdil Bilgen'e Sahip Çıktı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Duyurdu: 2390 Personel Alınacak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Duyurdu: 2390 Personel Alınacak
Diyanet İşleri Başkanlığı Tabloyu Açıkladı: Yeni Personeller Alınacak Diyanet İşleri Başkanlığı Tabloyu Açıkladı: Yeni Personeller Alınacak