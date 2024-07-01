103 kişi hayatını kaybetmişti: 10 Ekim Gar Katliamı Davası'nda karar günü

Ankara'da 10 Ekim 2015'de düzenlenmek istenen Barış Mitingi'nde IŞİD tarafından düzenlenen ve üç saniye arayla yapılan iki canlı bomba saldırısında 103 kişi hayatını kaybetmişti.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde katliama ilişkin görülen davada 26 sanıktan 10'u hakkında bugün karar verilmesi, IŞİD üyesi olduğu belirtilen 16 sanığın ise firari olmaları nedeniyle dosyalarının ayrılması bekleniyor.

Bir önceki duruşmada yakınlarını kaybedenler ve yaralılar dinlenmişti. Sanıklardan Erman Ekinci’nin avukatının 3 gün sağlık rapor aldığı için savunmasının alınamayacağını kaydeden mahkeme başkanı, diğer sanık avukatlarının da öğleden sonraki duruşmaya katılmamaları nedeniyle savunmalarını alamadığı için duruşmayı ertelemişti. Duruşma Ankara Adliyesi'nde başladı.

Ne olmuştu?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamenin, 13 Temmuz 2016'da Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmesinin ardından ilk duruşma 7 Kasım 2016'da görülmüştü.

3 Ağustos 2018'de karara bağlanan davada 9 sanığa "anayasal düzeni ihlal" suçundan birer kez, "kasten öldürme" suçundan da 100'er kez olmak üzere toplam 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. 9 sanık, ayrıca öldürmeye teşebbüsten 10 bin 557'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara tren garı önünde miting için toplanan kalabalığa üç saniye arayla gerçekleşen iki bombalı intihar saldırısında 103 kişi hayatını kaybetmiş ve saldırının ardından 3 gün ulusal yas ilan edilmişti.

Kaynak: ANKA