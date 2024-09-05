100 Kilosundan 2 Litre Yağ Çıkıyor, Altın Kadar Değerli: Beklenen Hasat Başladı

Erhan İnan, yetiştirdikleri lavanta türünün melez olduğunu ve görsel olarak diğer türlere kıyasla farklı olduğunu belirtti. Ancak melez lavantanın yağ oranı daha yüksek olduğu için tercih edildiğini söyleyen İnan, "Lavanta reçelinden gazozuna, balından sirkesine kadar birçok üründe kullanılıyor. Yağ kalitesi angustifolia lavantasına göre düşük olsa da miktar olarak daha fazla yağ elde edebiliyoruz," ifadelerini kullandı. Lavanta yağı fiyatlarının sabitlenmemiş olmasına dikkat çeken İnan, Isparta'da kilogram fiyatının 600-700 lira arasında olduğunu belirterek, "İnsan gücüyle yapılan bir iş olduğu için maliyetler yüksek" dedi.