100 Kilosundan 2 Litre Yağ Çıkıyor, Altın Kadar Değerli: Beklenen Hasat Başladı
Eskişehir'de lavanta hasadı tüm hızıyla başladı. Yağ, gazoz, bal ve kozmetik ürünlerin hammaddesi olan lavanta, el yordamı ve oraklarla tarlalardan toplanıyor. Lavantanın bu yılki hasadında, işçiler yoğun bir emek harcayarak bitkileri toplarken, 100 kilo lavantadan yalnızca 2 litre yağ elde edilebiliyor. Oldukça değerli olan lavanta yağı, 600 ila 700 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor.
Eskişehir Akçakaya Mahallesi’nde yaşayan Erhan İnan, 4 yıl önce tarım arazisine lavanta ekmeye karar verdi. Şimdi lavantalar, her yıl daha fazla verim sağlayarak hasat ediliyor. Lavantaların, 20 yıl boyunca toprakta kalabildiğini ve her yıl düzenli olarak hasat edilebildiğini belirten İnan, bu süreçte el emeğiyle çalışmaya devam ettiklerini söylüyor. "Lavantayı orak, mazı ve budama makineleriyle topluyoruz. Traktör arkasına bağlanan biçim makineleri de var ancak bölgemizde bulunmadığı için geleneksel yöntemlerle çalışıyoruz" dedi.
Lavantaların toplanmasının ardından yağ elde etme süreci başlıyor. Erhan İnan, lavanta yağını "destilasyon" ve "buhar metodu" ile elde ettiklerini belirtti. İnan, "Topraktaki bağdaşması ve çiçeğin yaşı, verim üzerinde önemli bir etkiye sahip. Küçük çiçeklerden daha az verim alırken, büyüdükçe yağ oranı artıyor. Şu an en verimli döneme girdik," dedi. Lavanta yağı, kozmetik sektöründen gıda ürünlerine kadar geniş bir kullanım alanına sahip.
Erhan İnan, yetiştirdikleri lavanta türünün melez olduğunu ve görsel olarak diğer türlere kıyasla farklı olduğunu belirtti. Ancak melez lavantanın yağ oranı daha yüksek olduğu için tercih edildiğini söyleyen İnan, "Lavanta reçelinden gazozuna, balından sirkesine kadar birçok üründe kullanılıyor. Yağ kalitesi angustifolia lavantasına göre düşük olsa da miktar olarak daha fazla yağ elde edebiliyoruz," ifadelerini kullandı. Lavanta yağı fiyatlarının sabitlenmemiş olmasına dikkat çeken İnan, Isparta'da kilogram fiyatının 600-700 lira arasında olduğunu belirterek, "İnsan gücüyle yapılan bir iş olduğu için maliyetler yüksek" dedi.
Lavantanın hem ekonomik hem de estetik açıdan önemini vurgulayan İnan, hasadın her yıl daha fazla verimle devam ettiğini belirtti.