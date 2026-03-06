10 Yıllık Firarın Ardından Tutuklanan Şadan Sakınan: FETÖ ile Sempati Düzeyinde Görüşmelerim Oldu

FETÖ soruşturması kapsamında 10 yıldır firari olarak aranan ve evindeki gizli bölmede yakalanan eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan'ın ifadesi ortaya çıktı. Sakınan'ın ifadesinde, "Benim sempati düzeyinde yalnızca görüşmelerim olmuştur, örgüt üyesi gibi herhangi bir eylemim olmamıştır. İrtibat kursaydım giderdim. Ülkemi sevdiğim için gitmeye tenezzül etmedim. Suçsuzum" dediği öğrenildi.

Son Güncelleme:
10 Yıllık Firarın Ardından Tutuklanan Şadan Sakınan: FETÖ ile Sempati Düzeyinde Görüşmelerim Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yargı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 10 yıldır firari olarak aranırken geçtiğimiz günlerde yakalanan eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan'ın hakimlikte verdiği ifade ortaya çıktı.

Sakınan ifadesinde, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek, "Benim sempati düzeyinde yalnızca görüşmelerim olmuştur, örgüt üyesi gibi herhangi bir eylemim olmamıştır" dedi.

Sakınan'ın ifadesi şöyle:

15 Temmuz öncesi dahi diyaloglarımız bu şekildedir. Sadece mesleki ilişki çerçevesinde meslektaşlarımla diyaloglarım olmuştur. Bu dosyayla alakalı evde yakalandım. Bu dosyada 15 Temmuz sonrası kaçak olmamdan dolayı ayrıca örgüt üyeliği söz konusudur. Ben evimdeydim, resmi ikametgahımdaydım, dışarı çıkmadım. Bunun da gerekçeleri vardı; çünkü 15 Temmuz öncesi yaşadığım hadiselerden dolayı o dönemden sonra yaşadığım endişe ve korku sebebiyle ikametimden dışarı çıkmadım. Bu süreç içerisinde yargısal ve sivil olarak hiçbir örgüt mensubuyla, durumum ile ilgili kimseyle görüşmedim. Öyle bir niyetim olsa çoğu insan gibi yurt dışına kaçardım. İrtibat kursaydım giderdim. Ülkemi sevdiğim için gitmeye tenezzül etmedim. Suçsuzum."

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, FETÖ üyesi firari şahısların tespit ve yakalanmalarına yönelik çalışmalar başlatılmıştı.

Bu kapsamda, hakkında "FETÖ üyesi olmak" ve iki ayrı "görevi kötüye kullanmak" suçundan yakalama kararı bulunan ve İçişleri Bakanlığının "terörden arananlar gri listesinde" yer alan Şadan Sakınan'ın saklandığı örgüt evi tespit edilmişti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2 Mart'ta Çankaya Aşağı Öveçler Mahallesi'ndeki örgüt evine düzenlenen operasyonda Sakınan, dolabın arkasındaki bölmede saklandığı yerde gözaltına alınmıştı.

FETÖ Soruşturmasında 10 Yıldır Aranıyordu... Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili YakalandıFETÖ Soruşturmasında 10 Yıldır Aranıyordu... Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili YakalandıGüncel

Gizli Bölmede Yakalanan FETÖ Firarisi Şadan Sakınan TutuklandıGizli Bölmede Yakalanan FETÖ Firarisi Şadan Sakınan TutuklandıGüncel

Kaynak: AA-DHA

Etiketler
FETÖ
Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meloni ile Görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meloni ile Görüştü
Orta Doğu Uçuşlarında Alarm Devam Ediyor: Bakan Uraloğlu Tarih Verdi, 5 Ülke Listede, Hepsi İptal Bakan Uraloğlu Tarih Verdi... 5 Ülke Listede, Hepsi İptal
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
ÇOK OKUNANLAR
ABD-İsrail-İran Savaşında Yedinci Gün | Pezeşkiyan: Bazı Ülkeler Ara Buluculuğa Başladı, Kalıcı Barışa Bağlıyız 'Bazı Ülkeler Ara Buluculuğa Başladı, Kalıcı Barışa Bağlıyız'
Resmi Gazete'de Yayımlandı: Doktoraya Giriş Şartları Değişti Doktoraya Giriş Şartları Değişti
Nostradamus’un İran Kehaneti Ortaya Çıktı: 2026 İçin Korkutan Senaryo Nostradamus’un İran Kehaneti Ortaya Çıktı: 2026 İçin Korkutan Senaryo
TÜSİAD Davasında Karar Çıktı: Eski TÜSİAD Yöneticileri Orhan Turan ve Ömer Aras'a Hapis Cezası Eski TÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Başkanı Aras'a Hapis Cezası
Araç Sahiplerine Şok: Akaryakıtta Çifte Zam Geliyor! Tabela Yine Değişiyor Araç Sahiplerine Şok: Akaryakıtta Çifte Zam Geliyor! Tabela Yine Değişiyor