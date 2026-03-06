10 Yıllık Firarın Ardından Tutuklanan Şadan Sakınan: FETÖ ile Sempati Düzeyinde Görüşmelerim Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yargı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 10 yıldır firari olarak aranırken geçtiğimiz günlerde yakalanan eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan'ın hakimlikte verdiği ifade ortaya çıktı.

Sakınan ifadesinde, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek, "Benim sempati düzeyinde yalnızca görüşmelerim olmuştur, örgüt üyesi gibi herhangi bir eylemim olmamıştır" dedi.

Sakınan'ın ifadesi şöyle:

15 Temmuz öncesi dahi diyaloglarımız bu şekildedir. Sadece mesleki ilişki çerçevesinde meslektaşlarımla diyaloglarım olmuştur. Bu dosyayla alakalı evde yakalandım. Bu dosyada 15 Temmuz sonrası kaçak olmamdan dolayı ayrıca örgüt üyeliği söz konusudur. Ben evimdeydim, resmi ikametgahımdaydım, dışarı çıkmadım. Bunun da gerekçeleri vardı; çünkü 15 Temmuz öncesi yaşadığım hadiselerden dolayı o dönemden sonra yaşadığım endişe ve korku sebebiyle ikametimden dışarı çıkmadım. Bu süreç içerisinde yargısal ve sivil olarak hiçbir örgüt mensubuyla, durumum ile ilgili kimseyle görüşmedim. Öyle bir niyetim olsa çoğu insan gibi yurt dışına kaçardım. İrtibat kursaydım giderdim. Ülkemi sevdiğim için gitmeye tenezzül etmedim. Suçsuzum."

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, FETÖ üyesi firari şahısların tespit ve yakalanmalarına yönelik çalışmalar başlatılmıştı.

Bu kapsamda, hakkında "FETÖ üyesi olmak" ve iki ayrı "görevi kötüye kullanmak" suçundan yakalama kararı bulunan ve İçişleri Bakanlığının "terörden arananlar gri listesinde" yer alan Şadan Sakınan'ın saklandığı örgüt evi tespit edilmişti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2 Mart'ta Çankaya Aşağı Öveçler Mahallesi'ndeki örgüt evine düzenlenen operasyonda Sakınan, dolabın arkasındaki bölmede saklandığı yerde gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA-DHA