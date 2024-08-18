10 Yıldır Elektriğe Bir Kuruş Para Vermiyor! Bu Yöntemle Tamamen Bedava Kullanıyor

Tam 10 yıldır elektriğe hiç para vermeden kendi elektriğini üreten buluşa imza attı. Bu yöntemle yıllardır elektriği bedava kullanıyor. İşte ayrıntılar...

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10 Yıldır Elektriğe Bir Kuruş Para Vermiyor! Bu Yöntemle Tamamen Bedava Kullanıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Bağdaş köyündeki Ericik mezrasında yaşayan Abdurrahman Yılmaz, son 10 yıldır elektrik ihtiyacını kendi ürettiği enerjiyle karşılıyor. Yılmaz, İstanbul'da bir süre yaşadıktan sonra köyüne geri dönerek kendi hayalindeki evi ve bahçeyi kurdu. Ancak, mezraya elektrik getirilmediği için alternatif çözümler aramak zorunda kaldı.

Yılmaz, elektrik başvurularının reddedilmesinin ardından güneş enerjisi sistemine yöneldi. Güneş panelleri kurarak enerji ihtiyacını karşılayan Yılmaz, 10 yıldır elektrik için dışa bağımlı olmadan yaşamını sürdürüyor.

10 Yıldır Elektriğe Bir Kuruş Para Vermiyor! Bu Yöntemle Tamamen Bedava Kullanıyor - Resim : 1

Abdurrahman Yılmaz, yaşadığı deneyimi şu şekilde paylaştı:

“Bağdaş köyünün Ericik mezrasında yaşıyorum. 10 yıl önce buraya geldiğimde elektrik hizmeti yoktu. Elektrik için başvuruda bulundum, ama tek haneli bir yerleşim yeri olduğum için talebim reddedildi. Karanlıkta kalmamak için çözüm aramaya başladım ve güneş panelleriyle elektrik üretmeye karar verdim. Malzemeleri temin ederek etkili bir sistem kurdum. Hem kış hem de yaz mevsimlerinde herhangi bir sıkıntı yaşamadık."

Yılmaz, kurduğu sistem sayesinde elektrik kesintisi yaşamadıklarını belirtti. Rüzgar tribünleri ve güneş panelleri kullanarak evdeki tüm ihtiyaçları karşıladıklarını ifade eden Yılmaz, “Elektriğimiz kesilmiyor ve bedava kullanıyoruz. Elektriğimizi kendimiz üretiyoruz. Bu yöntemi herkese öneririm; herkes kendi elektriğini üretebilir” dedi.

10 Yıldır Elektriğe Bir Kuruş Para Vermiyor! Bu Yöntemle Tamamen Bedava Kullanıyor - Resim : 2

Kaynak: İHA

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