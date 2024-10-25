10 Yıldır Aranıyordu: Cinayet Hükümlüsü Yakalandı

Van'da 10 yıldır aranan cinayet hükümlüsü yakalandı. Şahıs, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

10 Yıldır Aranıyordu: Cinayet Hükümlüsü Yakalandı

Muradiye ilçesinde 10 yıldır aranan cinayet hükümlüsü yakalandı. Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, 2014'te işlediği cinayetten dolayı "tasarlayarak adam öldürme" suçundan hakkında müebbet hapis bulunan ve 10 yıldır aranan M.S.H'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Cumhuriyet savcılığının talimatı doğrultusunda düzenlenen operasyonda yakalanan M.S.H, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

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