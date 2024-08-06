10 Yıl Hapis Cezasıyla Aranıyordu... Cezaevi Firarisi, Burnundaki Eğrilikten Tespit Edilerek Yakalandı

Adana'da uyuşturucu ticaretinden kesinleşmiş 10 yıl hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi, burnundaki eğrilikten fark edilerek yakalandı. Firari hükümlü, polis merkezindeki işlemlerinin ardından önce adliyeye, ardından cezaevine gönderildi.

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10 Yıl Hapis Cezasıyla Aranıyordu... Cezaevi Firarisi, Burnundaki Eğrilikten Tespit Edilerek Yakalandı

Adana'da Seyhan Emniyet Müdürlüğü, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gülpınar Mahallesi'nde ara sokakta yürüyen Barış Türköz'ü, hareketlerinden şüphelenip durdurdu. Ekiplerin, Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapmak istediği Türköz, kardeşi Ö.T.'nin kimlik bilgilerini verdi. Belirttiği kimlikteki fotoğrafına benzemediği burnundaki eğrilikten fark edilen Türköz, parmak izinin alınması için Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Yapılan kontrolde gerçek kimliği tespit edilip, cezaevi firarisi olduğu belirlenen Türköz'ün, 'Uyuşturucu ticareti yapma' suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

13 FARKLI SUÇ KAYDI ÇIKTI

Türköz’ün ayrıca 'Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama', 'Kasten yaralama', 'Tehdit' gibi suçlardan 13 kaydının olduğu belirtildi.

Firari hükümlü, polis merkezindeki işlemlerinin ardından önce adliyeye, ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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