10 Senede Yetişiyor, 250 Liradan Satılıyor: Rekolte 25 Tondan 7 Tona Düştü

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Dadağlı Mahallesi'nde son 10 yılda tütün ve benzeri ürünlere anternatif olarak elle kırılma özelliğine sahip olan bademlerin hasadına başlandı. Badem ağaçlarının mahsul vermesinin 7 ile 10 yıl arası sürdüğünü belirten çiftçiler, rekoltenin geçtiğimiz yıla kıyasla 25 tondan 7 tona kadar gerilediğini açıkladı.

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10 Senede Yetişiyor, 250 Liradan Satılıyor: Rekolte 25 Tondan 7 Tona Düştü - Resim: 1

Normal badem türlerinin yanı sıra, elle kırılma özelliğine sahip olan oldukça yumuşak nitelikli bademlerin hasadına Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde başlandı.

Verimi oldukça yüksek olan bademlerin köylüler tarafından imece usulü toplanıp evlerde de bir süre kurutularak kabuklarından çıkarılan bademler kilogramı 250 liradan üreticiden satın alınıyor.

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