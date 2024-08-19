10 Senede Yetişiyor, 250 Liradan Satılıyor: Rekolte 25 Tondan 7 Tona Düştü

Normal badem türlerinin yanı sıra, elle kırılma özelliğine sahip olan oldukça yumuşak nitelikli bademlerin hasadına Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde başlandı.



Verimi oldukça yüksek olan bademlerin köylüler tarafından imece usulü toplanıp evlerde de bir süre kurutularak kabuklarından çıkarılan bademler kilogramı 250 liradan üreticiden satın alınıyor.