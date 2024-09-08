10 Saat Süren Otopsi Tamamlandı: Narin Güran'ın Cenazesi Yarın Teslim Edilecek

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Tavşantepe köyünde 21 Ağustos'ta kaybolan sekiz yaşındaki Narin Güran'ın cenazesi, öğle saatlerinde Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na getirildi. 13 uzman ekip tarafından 10 saat süren otopsi sona erdi. Narin'in naaşı toprağa verilmek üzere köyüne götürülecek.

YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nin kenarında bulunan Narin Güran'ın Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisi sona erdi. 8 yaşındaki çocuğun deforme olmuş bedeni 13 kişilik uzman ekip tarafından incelendi. Yaklaşık 10 saat süren otopsi sona erdi. Narin'in naaşı yarın Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak doğduğu ve öldürüldüğü köyde toprağa verilecek.

CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ Narin Güran'ın otopsi işlemine ilişkin son dakika bilgisini paylaştı. Buna göre, Narin'in ön raporunda ilginç bulgular ortaya çıktı.

'İLERİ DERECEDE ÇÜRÜME VAR'

Nihat Uludağ'ın açıklamaları şöyle:

Adli Tıp Kurumu çalışmasında ilginç bulgulara ulaşıldı. Narin'in bir bacağında kırık izi bulunmuş. Bu kırız izi darp, cebir sonucu mu oldu yoksa lezyon sonucu mu oldu, ona bakıyorlar. Ama Narin'in bir bacağı kırık. Gerçek raporun 15 gün içerisinde çıkması bekleniyor. İleri derecede çürüme varmış. Boynunda şüpheli bir lezyon var. Bu boğma suretiyle de olabilir, çürüme ve lezyon sebebiyle de olabilir diyorlar. Kritik bir bilgi daha var. Cesette yer değiştirme izi olma ihtimali yüksek. Ceset yer değiştirmiş. Bunu da araştırıyorlar. Böyle bir iz, emare tespit edilmiş görülüyor. Şu an patoloji, toksikoloji ve biyoloji raporu çıkacak. O birimler Narin'in cesedi ile ilgili çalışmalara devam ediyor. Bu kritik bilgiler, çünkü cesette çok ciddi lezyonlar var ve çok ciddi tespitler var. Yani nihai kararı İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun son kararı, son sözü vereceğini düşünüyorum.

Kaynak: ANKA