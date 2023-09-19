10 kentte kuvvetli sağanak bekleniyor: İl il hava durumu...
Meteoroloji 19 Eylül hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre 10 ilimizde bu hafta kuvvetli sağanak bekleniyor. İşte il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Adana ve Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Doğu Karadeniz'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey, Doğu Akdeniz kıyıları ile yurdun güneydoğusunda güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ile Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE 14°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 20°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 15°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
SAKARYA 14°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 9°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 17°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 19°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 18°C, 32°C
Az bulutlu ve açık