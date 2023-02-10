10 ilin büyük hasar gördüğü depremler sonrası, hangi ülke hangi yardımlarda bulundu?

AFAD tarafından yapılan son açıklamaya göre 10 ilimizde yıkıma neden olan 6 Şubat depremlerinin bilançosu çok ağır. 10 Şubat saat 07.30 itibariyle can kaybı sayısı 17 bin 674, yaralı sayısı da 72 binin üzerinde.