10 ilin büyük hasar gördüğü depremler sonrası, hangi ülke hangi yardımlarda bulundu?
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem sonrası Türkiye'nin yanı sıra yaraları sarmak ve enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için dünyadan büyük destek geldi. Birçok ülkeden kurtarma ekipleri ve yardım gönderildi.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem sonrası Türkiye'nin yanı sıra yaraları sarmak ve enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için dünyadan büyük destek geldi. Birçok ülkeden kurtarma ekipleri ve yardım gönderildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından yapılan açıklamaya göre 95 ülke ve 16 uluslararası kuruluş yardım teklifi gönderdi, "56 ülkeden 6 bin 479 personel sahada" bilgisi verildi.
AFAD tarafından yapılan son açıklamaya göre 10 ilimizde yıkıma neden olan 6 Şubat depremlerinin bilançosu çok ağır. 10 Şubat saat 07.30 itibariyle can kaybı sayısı 17 bin 674, yaralı sayısı da 72 binin üzerinde.
Türkiye'deki seferberliğin yanı sıra dünyanın birçok yerinden Kahramanmaraş ve diğer deprem bölgesine hem arama kurtarma ekipleri hem de yardımlar gönderiliyor. İşte BBC Türkçe'nin ve ajansların derlediği bilgilere göre Türkiye'nin yardımına koşan ülkelerin bazıları: