10 ili yerle bir eden felaketin fotoğrafları: Depremin öncesi ve sonrası

Kahramanmaraş merkezli deprem tüm Türkiye'yi yasa boğdu. 7.7 büyüklüğündeki deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. 5 bin 894 kişin hayatını kaybettiği deprem faciasında binlerce bina yıkıldı. İşte tüm dünyayı yasa boğan depremin yıkım fotoğrafları...

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10 ili yerle bir eden felaketin fotoğrafları: Depremin öncesi ve sonrası - Resim: 1

GAZİANTEP KALESİ

Tunç Çağı'nda Anadolu'ya gelen Hitit İmparatorluğu tarafından yaptırılan Gaziantep Kalesi'ndeki hasar fotoğraflarla görülüyor. 

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10 ili yerle bir eden felaketin fotoğrafları: Depremin öncesi ve sonrası - Resim: 2

Yaklaşık iki bin yıldır Roma kalesi, yüzyıllar boyunca Osmanlı kalesi ve son olarak da müze olarak kullanılan kalenin büyük bir kısmı depremlerde yıkıldı.

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10 ili yerle bir eden felaketin fotoğrafları: Depremin öncesi ve sonrası - Resim: 3

MALATYA-HACI YUSUF TAŞ CAMİİ

Malatya'da depremlerden zarar gören ve üç kez yeniden açılan Hacı Yusuf Taş Camii son depremlerden sonra da büyük hasar gördü. 

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10 ili yerle bir eden felaketin fotoğrafları: Depremin öncesi ve sonrası - Resim: 4

Tarihi caminin duvarlarının ve kubbelerinin yıkıldığı görüldü.

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