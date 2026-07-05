10 İl İçin Sarı Alarm: Kuvvetli Yağış Geliyor

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji'nin son değerlendirmeleri doğrultusunda 10 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Doğu Karadeniz ile Ege ve Akdeniz'in bazı kesimlerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.

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10 İl İçin Sarı Alarm: Kuvvetli Yağış Geliyor
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İçişleri Bakanlığı, 10 il için sağanak nedeniyle 'sarı' kodlu meteorolojik uyarıda bulundu. Yetkililer yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısını yaptı. Bakanlığın NSosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda 'sarı' kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.

10 İl İçin Sarı Alarm: Kuvvetli Yağış Geliyor - Resim : 1

Buna göre, bugün Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Muğla ve Antalya'nın iç kesimleri, Denizli'nin güneyi ile Isparta ve Burdur çevrelerinde yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli olması isteniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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