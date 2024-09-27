10 Farklı Hırsızlığa Karışan Şahısa Film Gibi Operasyon Yapıldı

Diyarbakır’da 10 farklı hırsızlık olayına karışan şahıs film gibi operasyonla yakalandı

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10 Farklı Hırsızlığa Karışan Şahısa Film Gibi Operasyon Yapıldı

Diyarbakır’da, 10 farklı hırsızlık olayına karışan zanlı, polis ekiplerinin film gibi operasyonu ile yakalandı.
Diyarbakır Asayiş Şube Müdürlüğü, hırsızlık olaylarına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, toplam 10 farklı hırsızlık olayına karışan bir şüpheliyi tespit etti. Şüpheli, yakalanmamak için kaçmaya çalışırken, asayiş ekipleri ile kovalamaca yaşandı. Şüpheli, en son girdiği metruk binada asayiş ekiplerince kıskaca alınarak etrafı çevrildi. Bu esnada, polise yakalanmaktan kurtulmak amacıyla 12 metre yükseklikteki merdiven boşluğundan kendini aşağıya bırakan şahıs, hırsızlık ekipleri tarafından yakalandı.
Şüphelinin toplam 19 farklı dosyadan sabıkası bulunduğu tespit edilirken, tedavisinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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