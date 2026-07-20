10 Dakikada 170 Milyonluk Altın Vurgunu: Valizli Soyguncular Kıskıvrak Yakalandı

İstanbul Fatih'te, bir kuyumcu deposundan 10 dakika içinde piyasa değeri 170 milyon TL olan 51 kilo 482 gram eritilmiş hurda altını valizle çalan 2 şüpheli, polisin jet operasyonuyla yakalanarak tutuklandı.

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Tarihi Yarımada'da akıllara durgunluk veren bir soygun girişimi, İstanbul polisinin titiz takibi sayesinde hüsranla sonuçlandı.

Olay, 14 Temmuz günü Fatih Mimar Hayrettin Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kuyumcu deposuna giren 2 şüpheli, piyasa değeri yaklaşık 170 milyon lira olan 51 kilo 482 gram eritilmiş hurda altını çaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

VALİZLE GİRDİLER, 10 DAKİKADA ÇIKTILAR

Güvenlik kameralarını inceleyen ve saha çalışmalarını sürdüren ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüphelilerin N.İ. ve E.İ. olduğu belirlenirken, şahısların çarşıya valizle girerek 10 dakika içinde soygunu yaptığı belirlendi.

10 Dakikada 170 Milyonluk Altın Vurgunu: Valizli Soyguncular Kıskıvrak Yakalandı - Resim : 1

KAĞITHANE'DE ŞAFAK OPERASYONU

Olay günü düzenlenen operasyonda 2 şüpheli Kağıthane'de yakalandı. Öte yandan, şahısların ikametlerinde yapılan arama çalışmalarında, kuyumcu deposundan çalınan yaklaşık 170 milyon lira değerinde olan 51 kilo 482 gram eritilmiş hurda altın ele geçirildi.

10 Dakikada 170 Milyonluk Altın Vurgunu: Valizli Soyguncular Kıskıvrak Yakalandı - Resim : 2

Ele geçirilen altınlar muhafaza altına alınırken, gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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