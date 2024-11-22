10 Askere Cinsel Tacizden Albaya Hapis Cezası

Görev yaptığı süreçte emrindeki askerlere cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen eski Garnizon Komutanı Albay Fahri Can Çağlar tutuklanmıştı.

İddia makamı sanık Çağlar'ın ‘Cinsel sarkıntılık', ‘Cinsel sarkıntılığa teşebbüs', ‘Cinsel taciz' suçlardan cezalandırılması yönünde mütalaasını sunmuştu. Tutuklu sanık Fahri Can Çağlar, Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde son kez hakim karşısına çıktı.

SANIK BERAATINI TALEP ETTİ

Duruşmaya sanık ve taraf avukatları katıldı. Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesi sonrasında başlayan duruşmada sanık, önceki savunmalarını tekrar ederek tahliyesini ve beraatını talep etti.

Mütalaasını tekrar eden iddia makamı, sanığın tutukluluk halinin devamı yönündeki görüşünü açıkladı. Söz hakkı verilen tutuklu sanık Fahri Can Çağlar ise, beyanlarının aynı olduğunu, bu sebeple tahliyesi ve beraatını istediğini söyledi.

44 YIL 1 AY 16 GÜN HAPİS

Mahkeme heyeti ise sanık hakkında 10 müştekiye karşı ‘Zincirleme şekilde cinsel sarkıntılık', ‘Cinsel sarkıntılık', ‘Cinsel sarkıntılığa teşebbüs', ‘Cinsel saldırı' ve ‘Zincirleme şekilde cinsel saldırı' suçlarından toplam 44 yıl 1 ay 16 gün hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Kaynak: İHA