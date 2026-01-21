1 Yıl Önce Bugün… Bir Otel Nasıl Toplu Mezara Dönüştü? Kartalkaya Faciasının Perde Arkası

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak 2025 gecesi çıkan yangın, Türkiye’nin en ağır otel facialarından biri olarak tarihe geçti. Saat 03.17’de başlayan yangında 34’ü çocuk olmak üzere toplam 78 kişi yaşamını yitirdi, 137 kişi yaralandı.

KABUS NASIL BAŞLADI?

Yangının, otelin dördüncü katındaki restoranda yer alan ‘show alanı’nda bulunan elektrikli ızgaranın açık unutulmasıyla başladığı belirlendi. Bilirkişi raporlarına göre, uzun süredir bakım görmeyen ve ciddi korozyona uğramış termostat devreye girmedi. Aşırı ısınma kısa devreye yol açtı.

Izgaranın yağ haznesinde biriken ve temizlenmeyen hayvansal yağlar tutuştu. Alev alan yağların sıçramasıyla yangın çöp bidonuna ulaştı, ardından LPG bağlantı hortumlarının yanmasıyla alevler hızla yayıldı. Tavanda kullanılan vernikli OSB ve yoğun ahşap dekorasyon, yangının dakikalar içinde kontrol dışına çıkmasına neden oldu.

'ALTIN ZAMAN' KULLANILAMADI

Bilirkişiler, yangının ilk 10 dakikasını “kurtuluş için altın zaman” olarak nitelendirdi. Ancak bu kritik sürede yangın alarm sistemi devreye girmedi, duman dedektörleri çalışmadı ve otelde kalanlara yönelik herhangi bir anons yapılmadı.

Bazı misafirler alarm butonlarına bastıklarını ancak sistemin yanıt vermediğini söyledi. Yapılan incelemelerde, duman dedektörlerinin çalışanların sigara içmesi nedeniyle daha önce devre dışı bırakıldığı ortaya çıktı.

OTEL YÖNETİMİ OTELİ TERK ETTİ

Yangın saat 03.24’te fark edilmesine rağmen resepsiyon ve otel yönetimi tarafından bina genelinde etkili bir uyarı yapılmadı. Üst katlarda bulunan bazı yöneticilerin yangından haberdar olduktan sonra diğer odaları uyarmadan binayı terk ettiği belirlendi.

Yangının henüz koridorlara yeni ulaştığı dakikalarda yöneticilerin çıkmasına rağmen, aynı katlardaki misafirlerin uyarılmaması facianın boyutunu büyüttü. Bu süreçte bazı misafirler odalarında dumandan zehirlenirken, bazıları ise can havliyle pencerelerden atladı.

GÜVENLİK SİSTEMLERİ YOKTU, TATBİKAT YAPILMAMIŞTI

Facianın ardından yapılan teknik incelemelerde, otelde yağmurlama (sprinkler) sisteminin bulunmadığı, duman tahliye sistemlerinin mevzuata aykırı şekilde kapatıldığı tespit edildi. Acil çıkış yollarının yetersiz olduğu, yangın merdivenlerinin standartlara uygun düzenlenmediği de raporlara yansıdı.

Personele yangın eğitimi verilmediği, düzenli tatbikat yapılmadığı ve elektrik ile LPG tesisatlarının güvenlik kurallarına uygun olmadığı da bilirkişi raporlarında yer aldı.

Hayatını kaybedenlerin büyük bölümünün karbonmonoksit zehirlenmesi ve duman gazı inhalasyonu nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlendi. Bazı çocukların bedenleri ağır yanıklar nedeniyle tanınamaz haldeydi; kimlik tespitleri DNA testleriyle yapılabildi.

DAVA SÜRECİNDE NELER YAŞANDI?

Yangının ardından Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, otel yöneticileri, bazı kamu görevlileri ve itfaiye personelinin de aralarında bulunduğu 32 kişi hakkında dava açıldı. Dosya, kamuoyunda “Kartalkaya faciası davası” olarak anıldı.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, 20’si tutuklu 32 sanık yargılandı. Mahkeme, 31 Ekim 2025’te kararını açıkladı. Kararda, otel sahipleri, üst düzey yöneticiler ile bazı belediye ve itfaiye yetkilileri hakkında “olası kastla öldürme” suçunun oluştuğu sonucuna varıldı.

Bu kapsamda; otel sahipleri Halit Ergül ve Emine Ergül Murtezaoğlu, yönetim kurulu üyeleri Ceyda Hacıbekiroğlu ve Elif Aras, genel müdür Emir Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz, Gazelle Otel Müdürü Ahmet Demir, muhasebe müdürü Kadir Özdemir, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar, 34’er kez müebbet hapis ve toplamda 1096 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

'BİLİNÇLİ ŞEKİLDE ÖNLEM ALINMADI'

Mahkemenin gerekçeli kararında, sanıkların yangın güvenliğine ilişkin eksiklikleri bildikleri halde bilinçli olarak önlem almadıkları vurgulandı. Buna rağmen otelin faaliyetini sürdürmesine izin verilmesinin ve yangın sırasında misafirlerin zamanında uyarılmamasının can kayıplarını doğrudan artırdığı belirtildi.

İL ÖZEL İDARESİ YÖNETİCİLERİNE AYRI CEZA

Bolu İl Özel İdaresi bünyesinde görev yapan bazı yöneticiler ise “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan mahkûm edildi. Mahkeme, bu kişilerin denetim görevlerini yerine getirmeyerek otelin faaliyet göstermesine göz yumduğunu kayda geçirdi.

BAKANLIK PERSONELİ DOSYASI AYRILDI

Otelin turizm işletme belgesini veren ve düzenli denetim yapmakla yükümlü olan Kültür ve Turizm Bakanlığı personeli ise ana davanın dışında bırakıldı. Bakanlığa bağlı 9 kamu görevlisi hakkında yürütülen soruşturma dosyası ayrıldı; bu kişiler hakkında henüz iddianame düzenlenmedi.

Savcılık, yangından kısa süre önce yapılan denetimlerde neden herhangi bir yangın güvenliği eksikliğinin tespit edilmediğini sordu. Şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınan bazı bakanlık yetkilileri, yangın güvenliğinin kendi denetim alanları dışında olduğunu savundu.

AİLELER TEPKİLİ: 'ADALET EKSİK KALIYOR'

Mağdur aileler ve avukatlar, bu savunmaların mevzuatla çeliştiğini ve sürecin bilinçli şekilde uzatıldığını öne sürüyor. Aileler, Bakanlık personeline yönelik soruşturmanın ağır ilerlemesini “adaletin eksik kalması” olarak değerlendiriyor ve yangında sorumluluğu bulunan tüm kişi ve kurumların yargı önüne çıkarılmasını talep ediyor.

Aradan geçen bir yıla rağmen Kültür ve Turizm Bakanlığı personeli hakkında dava açılmaması, kamuoyunda ve mağdur aileler nezdinde en tartışmalı başlıklardan biri olmayı sürdürüyor. Bakanlığa bağlı bazı üst düzey yetkililer hakkındaki soruşturma ise devam ediyor.

BAKANLIK NE DİYOR?

Kültür ve Turizm Bakanlığı, BBC Türkçe’nin sorularına yanıt olarak Bakan Mehmet Nuri Ersoy’un 12 Aralık 2025’te TBMM’deki bütçe görüşmelerinde yaptığı şu açıklamayı hatırlattı:

"Bakanlığımız 16 Nisan ve 17 Haziran tarihlerinde iki tane teftiş yaptı. İki teftiş raporunun sonucundan sonra da 18 Temmuzda üç bürokratımızla ilgili soruşturma iznini verdik. 25 Eylül'de de Danıştay kapsamını genişletti. Yani mahkeme süreci zaten devam ediyor. Yargılama süreci sırasında benim zaten yargılamayla ilgili bir yorum yapmam hukuken de doğru olmaz."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise BBC Türkçe’nin sorularına yanıt vermedi.

