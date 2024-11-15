1 Yaşındaki Altay Bebeğin Ölümünde Sır Perdesi Aralandı: Korkunç Gerçeği İtiraf Ettiler!

İzmir'deki ilaçlama faciasında 1 yaşındaki Altay bebek hayatını kaybetti. Altay bebek gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Firma yetkilisi 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken ilk ifadelerinde tarım ilacı kullandıklarını söyledikleri öğrenildi.

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1 Yaşındaki Altay Bebeğin Ölümünde Sır Perdesi Aralandı: Korkunç Gerçeği İtiraf Ettiler!

İzmir'de 4 katlı binanın en üst katında oturan aile, dairede ilaçlama yaptırdı. Tüm daireler dün ilaçlanmadan etkilendi. İhbarla adrese AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) uzmanları ile itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda 2'nci katta yaşayan Altay Toprak Kınalı, annesi Raziye Kınalı, babası Recep Kınalı ve apartmanda yaşayanlardan G.U. hastaneye kaldırıldı.

1 Yaşındaki Altay Bebeğin Ölümünde Sır Perdesi Aralandı: Korkunç Gerçeği İtiraf Ettiler! - Resim : 1

5 kez kalbi duran ve yeniden çalıştırılan Altay Toprak Kınalı, müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti. Kınalı çifti tedavileri sonrası taburcu edildi, G.U.'nun ise Alsancak Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

1 Yaşındaki Altay Bebeğin Ölümünde Sır Perdesi Aralandı: Korkunç Gerçeği İtiraf Ettiler! - Resim : 2

Olayla ilgili soruşturmada, apartmanı ilaçlayan firmanın 3 personeli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı için Alsancak Kahramanlar Camii'nde öğle vakti tören düzenlendi. Törene, anne Raziye Kınalı, baba Recep Kınalı, dede Mustafa Kınalı, amca Ramazan Kınalı, aile yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kınalı çifti, törende ayakta durmakta güçlük çekti.

1 Yaşındaki Altay Bebeğin Ölümünde Sır Perdesi Aralandı: Korkunç Gerçeği İtiraf Ettiler! - Resim : 3

Recep kınalı oğlunun tabutuna sarılıp, okşayarak gözyaşı döktü. Baba Recep Kınalı'yı, kardeşi Ramazan Kınalı teselli etmeye çalıştı.

Altay Toprak'ın cenazesi kılınan namazın ardından Pınarbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

1 Yaşındaki Altay Bebeğin Ölümünde Sır Perdesi Aralandı: Korkunç Gerçeği İtiraf Ettiler! - Resim : 4

'CANIMINIZI ALDILAR'

Cenazede konuşan Altay Toprak'ın dedesi Mustafa Kınalı, "Böyle bir şey olamaz. Bir evde kullanmış, tüm dairelere yayılmış. Canımızı aldılar. Bu kullandıkları ilaç değil. Böyle adalet olmaz, tarifi yok. İnsanların canına kıyıyorlar. Sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.

TARIM İLACI KULLANILMIŞ

Öte yandan olayda zehirlenenlerden apartman sakinlerinden üniversite öğrencisi Gizem Umay'ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili ilaçlama firması yetkilisi 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Şüphelilerin ilk ifadelerinde söz konusu dairede tarım ilacı kullandıklarını söyledikleri öğrenildi.

1 Yaşındaki Altay Bebeğin Ölümünde Sır Perdesi Aralandı: Korkunç Gerçeği İtiraf Ettiler! - Resim : 5

AKILLARA URAZ VE KARYA'NIN ÖLÜMÜNÜ GETİRDİ

Altay Toprak Kınalı'nın hayatını kaybettiği olay, geçen yıl 21 Mayıs'ta Muğla'nın Bodrum ilçesinde haşereye karşı evlerinde ilaçlama şirketi tarafından yapılan ilaçlama sonrası İnci Sandık (36) ile oğlu Sezai Talha'nın 6 aylık bebeği Uraz ile kızı Karya'nın (6) hayatını kaybettiği olayı akıllara getirdi. Olayla ilgili şirket sahibinin de aralarında olduğu 2 kişi tutuklanmıştı.

İlaçlama Sonrası Zehirlenerek Hayatını Kaybetmişti... Altay Toprak Bebeğe Acı Veda: Anne Baygınlık Geçirdiİlaçlama Sonrası Zehirlenerek Hayatını Kaybetmişti... Altay Toprak Bebeğe Acı Veda: Anne Baygınlık GeçirdiGüncel

Kaynak: DHA

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