1 Saatte 7 Bin Lira Kazanıyorlar! Kendiliğinden Yetişiyor Kova Kova Topluyorlar: İtalya, Almanya, Fransa Tüm Avrupa Peşinde
Türkiye’nin önemli mantar yetiştirme bölgelerinden Istranca Ormanları’nda bu yıl büyük bir mantar bereketi yaşanıyor. Özellikle kadınların ilgi gösterdiği mantarlar, kilosu 150 ile 200 lira arasında ihracatçı firmalara satılarak, başta İtalya, Almanya ve Fransa olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ihraç ediliyor.
Kaynak: DHA
Eylül sonu ve Ekim başında başlayan mantar sezonu, bu yıl özellikle kadınların yoğun ilgisini çekti. Sabahın erken saatlerinde ormana giren mantar toplayıcıları, gün boyunca topladıkları ürünleri firmalara teslim ederek kazanç sağlıyor.
Tekirdağ’ın Saray ilçesinde 23 yıldır mantar toptancılığı yapan Necati Mert, bu yıl ürünün bol ve kaliteli olduğunu belirterek, “Bu yıl yağmurlarla birlikte üç çeşit mantar çıkıyor: Padişah mantarı, bolet ve borazan mantarı. Kadınlar bu sene özellikle büyük ilgi gösterdi. Hem evlerine katkı sağlıyorlar hem de iyi kazanç elde ediyorlar” dedi.
Toplanan mantarların başta İtalya, Fransa ve Almanya’ya ihraç edildiğini belirten Mert, birinci kalite bolet mantarının kilosunu 150-200 lira arasında aldıklarını ifade etti.
Almanya’da yaşayan Zeynep Orman, her yıl mantar toplama sezonu için Türkiye’ye geldiğini belirterek, “Bugün 30 kilo bolet mantarı topladık. Kazancı güzel, dün 7 bin lira kazandık. Hem spor yapıyoruz hem de iyi para kazanıyoruz” dedi.
Burcu Olcayok ise mantar toplamanın zorluklarına rağmen çok keyifli olduğunu dile getirerek, “Kadınlar olarak grup halinde çıkıyoruz. Hem spor yapıyoruz hem de iyi kazanç sağlıyoruz” dedi.
Ayşe Çalışkan ise eşiyle birlikte her yıl mantar topladıklarını belirterek, “Bu yıl mantar çok bol. Kilo vermek için de iyi bir fırsat. Kovalar doldukça yorgunluğumuz yerini sevince bırakıyor” ifadelerini kullandı.
Istranca Ormanları’nda bu yıl yaşanan mantar bolluğu, kadınlar başta olmak üzere pek çok kişinin geçim kaynağı haline gelirken, Avrupa’dan gelen yoğun talep de bu sektörü canlandırıyor.