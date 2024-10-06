1 Saatte 7 Bin Lira Kazanıyorlar! Kendiliğinden Yetişiyor Kova Kova Topluyorlar: İtalya, Almanya, Fransa Tüm Avrupa Peşinde

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde 23 yıldır mantar toptancılığı yapan Necati Mert, bu yıl ürünün bol ve kaliteli olduğunu belirterek, “Bu yıl yağmurlarla birlikte üç çeşit mantar çıkıyor: Padişah mantarı, bolet ve borazan mantarı. Kadınlar bu sene özellikle büyük ilgi gösterdi. Hem evlerine katkı sağlıyorlar hem de iyi kazanç elde ediyorlar” dedi.