1 Polisin Şehit Olduğu Kazada Otomobil Sürücüsü Tutuklandı

İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir polis memurunun şehit olduğu, 3'ü ağır 29 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin servis aracına arkadan çarpan otomobilin sürücüsü tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu'nda dün İstanbul Havalimanı'nda görevli polis memurlarını taşıyan servis aracının bariyerlere çarpması sonucu bir polisin şehit olduğu, 3'ü ağır 29 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin çalışma yaptı.

Ekipler, aynı yönde seyreden otomobilin, polis servis aracına arkadan çarparak kazaya neden olduğunu belirledi. Ekiplerce gözaltına alınan otomobilin sürücüsü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Şehit polis memuru Mustafa Aydın için bugün 15.45'te İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde tören düzenlenecek. Aydın'ın cenazesi, Fatih Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Polis Şehitliği'ne defnedilecek.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Havalimanı'nda görevli polis memurlarını taşıyan servis aracı, saat 09.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Habipler bağlantı noktasında bariyerlere çarpmış, aynı yönde seyir halindeki 34 EYG 499 plakalı otomobil de bariyerleri aşarak refüjdeki su kanalına düşmüştü.

İstanbul Valiliği, kazada şehit olduğu bildirilen polis memurunun kalp masajıyla hayata döndürüldüğünü, 4'ü ağır 30 yaralının tedavisinin hastanelerde devam ettiğini bildirmişti. Kalp masajıyla hayata döndürülen polis memuru Mustafa Aydın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Kalbi Yeniden Çalıştırılmıştı... Kazada Yaralanan Polis Şehit OlduKalbi Yeniden Çalıştırılmıştı... Kazada Yaralanan Polis Şehit OlduGüncel

Kaynak: AA

Savcılık İBB Davasında 7 Kişinin Tahliyesini İstedi Savcılık İBB Davasında 7 Kişinin Tahliyesini İstedi
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Kubilay Kaan Kundakçı Cinayetinde Şoförün İfadesi Ortaya Çıktı: 'Konumu Aleyna'dan İsteyin' Talimatı Kubilay Kaan Kundakçı Cinayetinde Şoförün İfadesi Ortaya Çıktı: 'Konumu Aleyna'dan İsteyin' Talimatı
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
ÇOK OKUNANLAR
Bursa Büyükşehir Belediyesine Operasyon: Gözaltındaki Başkan Mustafa Bozbey'den İlk Açıklama Gözaltındaki Başkan Mustafa Bozbey'den İlk Açıklama
Abdülkadir Selvi’den CHP Hakkında Çarpıcı Kulis: 'Mutlak Butlan' mı Geliyor? Abdülkadir Selvi’den CHP Hakkında Çarpıcı Kulis: 'Mutlak Butlan' mı Geliyor?
Manisa'da Aile Katliamı: Sabaha Karşı 4 Kişilik Aileyi Öldürdü! İşte Kan Donduran Olayın Ayrıntıları Eşini, Kayınvalidesini, Kayınpederini ve Kayınbiraderini Öldürdü
Savaşta 32'nci Gün! İsrail'den Flaş Çıkış: 'İşgal Altında Tutacağız' 'İşgal Altında Tutacağız'
Eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin Tacizine Uğradığı İddia Edilmişti... Genç Kızın Son Sözü Yürekleri Parçaladı Hasbi Dede’nin Tacizine Uğradığı İddia Edilmişti... Genç Kızın Son Sözü Yürekleri Parçaladı