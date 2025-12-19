1 Ocak'ta Ulaşım Ücretsiz! İşte O Hatlar...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yeni yılın ilk gününde bazı raylı ulaşım hatları ücretsiz olacak. Resmi Gazete’de yayımlanan

Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, 1 Ocak 2026 Perşembe günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı yolculara ücretsiz hizmet sunacak.

Vatandaşlar bu hatlardan gün boyunca herhangi bir ücret ödemeden yararlanabilecek.

Kaynak: AA