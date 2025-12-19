1 Ocak'ta Ulaşım Ücretsiz! İşte O Hatlar...

Yeni yılın ilk günü toplu ulaşımı kullanacak vatandaşlar için sevindirici karar alındı. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre 1 Ocak 2026 Perşembe günü Marmaray, Başkentray, İZBAN ve bazı raylı sistem hatları ücretsiz hizmet verecek.

Yeni yılın ilk gününde bazı raylı ulaşım hatları ücretsiz olacak. Resmi Gazete’de yayımlanan

Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, 1 Ocak 2026 Perşembe günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı yolculara ücretsiz hizmet sunacak.

Vatandaşlar bu hatlardan gün boyunca herhangi bir ücret ödemeden yararlanabilecek.

Kaynak: AA

