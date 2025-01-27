1 Milyonluk Kaçak Elektronik Eşya Ele Geçirildi

Gaziantep'te jandarmanın operasyonuyla 1 milyon 100 bin TL değerinde kaçak cep telefonu ve elektronik eşya ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişiye yasal işlem başlatıldı

1 Milyonluk Kaçak Elektronik Eşya Ele Geçirildi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde Şehitkamil ilçesinde S.A. isimli şahsa ait işyerine baskın yapıldı.

Söz konusu işyerinde yapılan adli arama neticesinde piyasa değeri toplam 1 milyon 100 bin TL olan 53 adet cep telefonu, 28 adet elektronik eşya ve 5 adet akıllı saat ele geçirildi.

Şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Kaynak: İHA

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