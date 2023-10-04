1 milyon lira ceza geliyor: Günlük kiralık evlere yeni düzenleme!

1 Ekim'de Meclis'in açılmasının ardından yeni dönemde hayata geçecek düzenlemeler de gün yüzüne çıkmaya başladı. Günlük kiralık evlere gelen yeni düzenleme için de gözler Meclis'e çevrildi.

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1 milyon lira ceza geliyor: Günlük kiralık evlere yeni düzenleme! - Resim: 1

Günlük kiralanan evler için düzenlenen yasanın detayları netleşti. Yeni çıkacak yasaya göre, evini günlük kiralamak isteyenler zorunlu olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan "Turizm konutu" ruhsatı alacak ve bu ruhsatı dışarıdan görünecek şekilde kiralanan evin kapısına asacak.

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1 milyon lira ceza geliyor: Günlük kiralık evlere yeni düzenleme! - Resim: 2

tv100'den Selenay Sevimli'nin haberine göre kurallara uyulmadığı tespit edilirse 1 milyon lira ceza kesilecek. Ev sahibi ve kiracının sorumlu tutulduğu yeni düzenlemeye göre, ruhsatı almayanlar evini günlük olarak kiralayamayacak.

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1 milyon lira ceza geliyor: Günlük kiralık evlere yeni düzenleme! - Resim: 3

RUHSATIN ŞARTLARI

Alınacak ruhsat için gerekli olan şartlardan bazıları şu şekilde;

Günlük kiralık evlerde yangın merdiveni, yangın raporu belgesi, atık kontrol belgesi zorunlu hale gelecek.

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1 milyon lira ceza geliyor: Günlük kiralık evlere yeni düzenleme! - Resim: 4

Kiralanacak evde, bir otel odasında bulunması zorunlu malzemelerin (Saç kurutma makinesi, nevresim, havlu) sağlanması da istenecek ve komşuların hepsinden muvafakatname alınması da zorunlu kılınırken, bir apartman sakinin bile itirazı halinde günlük kiralama yapılamayacak.

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1 milyon lira ceza geliyor: Günlük kiralık evlere yeni düzenleme! - Resim: 5

KURALLARA UYULMADIĞI TAKDİRTE 1 MİLYON TL CEZA!

Kısa zamanda Meclis'e sunulması beklenen düzenlemenin Meclis'ten geçip Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, kurallara uyulmadığı takdirde para cezası uygulanacak.

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1 milyon lira ceza geliyor: Günlük kiralık evlere yeni düzenleme! - Resim: 6

Daire başı 1 milyon TL ceza uygulanması tasarlanan düzenlemede, eksik belge ile kiralamaya devam eden işletmelerde evler mühürlenecek. Kiralanan evlerde kalan müşterilerin kimlik bilgileri, otellerde olduğu gibi Emniyet'le paylaşılacak.

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1 milyon lira ceza geliyor: Günlük kiralık evlere yeni düzenleme! - Resim: 7

E-DEVLET'TE YENİ ARA YÜZ

Kiralama işlemlerinin takibinin daha kolay ve hızlı yapılabilmesi adına E-Devlet'te yeni bir ara yüz açılacak. Bu ara yüzde bilgi paylaşımı yapmayan ev sahipleri de cezai işleme tabi tutulacak.

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1 milyon lira ceza geliyor: Günlük kiralık evlere yeni düzenleme! - Resim: 8
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