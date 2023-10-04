1 milyon lira ceza geliyor: Günlük kiralık evlere yeni düzenleme!

Günlük kiralanan evler için düzenlenen yasanın detayları netleşti. Yeni çıkacak yasaya göre, evini günlük kiralamak isteyenler zorunlu olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan "Turizm konutu" ruhsatı alacak ve bu ruhsatı dışarıdan görünecek şekilde kiralanan evin kapısına asacak.