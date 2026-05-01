1 Mayıs'ta Kahreden Haber! 2 İşçi Hayatını Kaybetti

1 Mayıs'ta Ankara'dan kahreden haber geldi. Kontrolden çıkan kamyonetin altında kalan iki işçi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden işçilerin kanalizasyon çalışması yapan Kadir Ortataş ve Bayram Demirhan olduğu belirlendi.

Kaza, sabah saatlerinde Çankaya'da Bademlidere Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi'nde meydana geldi. Su firmasına ait 07 FHF 37 plakalı kamyonet, yokuş yukarı çıkarken geriye kaydı. Hızla geriye doğru hareket eden araç, yol üzerinde kanalizasyon çalışması yapan Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) çalışanları Kadir Ortataş ve Bayram Demirhan'a, ardından da ASKİ'ye ait kamyonet ve park halindeki 4 otomobile çarptı.

İKİ İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde işçiler Kadir Ortataş ve Bayram Demirhan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada su kamyonetinin sürücüsü ise yaralandı. Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde hayatını kaybeden işçilerin yakınları, mesai arkadaşları kaza yerinde gözyaşı döktü. İşçilerin cenazeleri yapılan incelemeden sonra Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

