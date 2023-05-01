1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyenler gözaltına alındı

1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nı Taksim'de kutlamak isteyenler gözaltına alındı.

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1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamak isteyenler gözaltına aldı. Polis çekim yapmak isteyen gazetecilere de engel oldu.

1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı’nı Taksim’de kutlamak isteyen Öğrenci Kolektifleri ve Üniversiteli Feminist Kolektif üyeleri Ergenekon Caddesi’nde gözaltına alındı.

Elmadağ’dan Taksim’e yürüyen İnşaat-İş ve DİSK/Enerji-Sen üye ve yöneticilerine de polis engel oldu. Enerj-Sen Genel Sekreteri Emin Atsız, kurucu Genel Başkanı Kamil Kartal ve İnşaat-İş üyeleri gözaltına alındı.

Elmadağ tarafından Taksim’e yürüyen Mücadele Birliği üyeleri de polis tarafından gözaltına alındı.

BEŞİKTAŞ’TAN TAKSİM’E YÜRÜMEK İSTEYEN HKP’LİLER DE GÖZALTINA ALINDI

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyeleri, 1 Mayıs İşçi Bayramı için Beşiktaş’tan Taksim’e çıkmak isterken polis müdahalesiyle karşılaştı. Barbaros Bulvarı’nda yapılan müdahalede 30’a yakın kişi gözaltına alındı.

Halkın Kurtuluş Partisi, 1 Mayıs İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü’nde Beşiktaş’ta toplanarak Taksim’e yürüyeceklerini duyurmuştu.

1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyenler gözaltına alındı - Resim : 1

Beşiktaş Barbaros Bulvarı’nda bir araya gelen HKP yöneticileri ve üyeleri ‘yasaklı meydan’ Taksim’e yürümek istedi. HKP’liler, “Taksim vatandır, Taksim 1 Mayıs alanıdır” yazılı pankart açarak “Yaşasın 1 Mayıs” ve “Taksim’de 1 Mayıs engellenemez” sloganları attı.

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1 Mayıs 2023 işçi
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