1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyenler gözaltına alındı

1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamak isteyenler gözaltına aldı. Polis çekim yapmak isteyen gazetecilere de engel oldu.

1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı’nı Taksim’de kutlamak isteyen Öğrenci Kolektifleri ve Üniversiteli Feminist Kolektif üyeleri Ergenekon Caddesi’nde gözaltına alındı.

Elmadağ’dan Taksim’e yürüyen İnşaat-İş ve DİSK/Enerji-Sen üye ve yöneticilerine de polis engel oldu. Enerj-Sen Genel Sekreteri Emin Atsız, kurucu Genel Başkanı Kamil Kartal ve İnşaat-İş üyeleri gözaltına alındı.

Elmadağ tarafından Taksim’e yürüyen Mücadele Birliği üyeleri de polis tarafından gözaltına alındı.

BEŞİKTAŞ’TAN TAKSİM’E YÜRÜMEK İSTEYEN HKP’LİLER DE GÖZALTINA ALINDI

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyeleri, 1 Mayıs İşçi Bayramı için Beşiktaş’tan Taksim’e çıkmak isterken polis müdahalesiyle karşılaştı. Barbaros Bulvarı’nda yapılan müdahalede 30’a yakın kişi gözaltına alındı.

Halkın Kurtuluş Partisi, 1 Mayıs İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü’nde Beşiktaş’ta toplanarak Taksim’e yürüyeceklerini duyurmuştu.

Beşiktaş Barbaros Bulvarı’nda bir araya gelen HKP yöneticileri ve üyeleri ‘yasaklı meydan’ Taksim’e yürümek istedi. HKP’liler, “Taksim vatandır, Taksim 1 Mayıs alanıdır” yazılı pankart açarak “Yaşasın 1 Mayıs” ve “Taksim’de 1 Mayıs engellenemez” sloganları attı.