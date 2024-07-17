1 Mayıs Tutukluları Hakim Karşısında: Taksim’e, Tutsaklara Özgürlük!

Yoğun bir polis ablukası eşliğinde, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda Saraçhane’deki Bozdoğan Kemeri’nden Taksim’e yürümek istediği için yargılanan, 25’i tutuklu 30 kişi hakim karşısına çıktı.

Mahkemeye çıkarılan 30 kişi hakkında "toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet, görevi yaptırmamak için direnme, kasten yaralama ve kamu malına zarar verme" suçlamalarla açılan davanın ilk duruşması, İstanbul Adalet Sarayı(Çağlayan Adliyesi) 44. Asliye Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandı. Kimlik tespitinin ardından sanıkların savunmalarına geçildi. Saat 11:20 itibarıyla başlayan ve 8 kişinin savunmasının alındığı duruşmaya 45 dakika ara verildi.

Birçok siyasi parti ve sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, “1 Mayıs’a, Taksim’e, tutsaklara özgürlük” yazılı pankart açarak dava öncesi adliye önünde eylem yaptı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile İstanbul İl Yönetimi ve ilçe başkanları, 1 Mayıs tutuklularının davasını takip edenler arasında. Çağdaş Hukukçular Derneği(ÇHD) İstanbul Şubesi de duruşmayı yakından takip ediyor.

1 Mayıs'ta Saraçhane'den Taksim'e yürümek istedikleri için 3 Mayıs sabahı evleri basılarak tutuklanan ve halen 25'i tutuklu olan 30 kişinin yargılandığı dosyanın ilk duruşması başladı. pic.twitter.com/xuHUA6HvNZ — ÇHD İstanbul Şube (@CHDistanbul) July 17, 2024

NE OLMUŞTU?

1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nda İstanbul'da 3 ilçeyi abluka altına alan iktidar, Taksim’de hiçbir kutlamaya ve yürüyüşü izin vermemek için yoğun önlem aldı. 1 Mayıs’ı abluka altında kutlamaya çalışan kitlenin bir kısmı Şişli-Okmeydanı civarından, bir kısmı Beşiktaş’tan, bir kısmı Beyoğlu’ndan ve bir kısmı da Saraçhane’den Taksim’e geçmeye çalıştı.

Saraçhane’deki eyleme katılıp Bozdoğan Kemeri’nden Taksim’e geçmek için polis barikatını zorlayan kişilerden 77’si, farklı zamanlarda gerçekleştirilen operasyonlar sonrası gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Tutuklananlardan 49 kişi farklı aralıklarla tahliye edilirken, kalan 28 kişi hala tutuklu.

Kaynak: Gerçek Gündem