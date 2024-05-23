1 Mayıs intikamı: 27 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Üçüncü dalga 1 Mayıs baskınlarında gözaltına alınan 27 kişinin tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiği belirtildi.

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1 Mayıs intikamı: 27 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

AKP hükümeti, İstanbul'da 1 Mayıs İşçi Bayramı Taksim'de kutlanmasın diye valilik ve polis aracılığı ile pek çok yasağı uygulamaya koymuştu.

Yasağa karşı Saraçhane başta olmak üzere, çeşitli alanlardan Taksim’i zorlayan kişiler, 1 Mayıs’ın ardından bugüne kadar geçen süreçte ev baskınları ile gözaltında alınmış, birçok kişi tutuklanmıştı.

Geçtiğimiz gün üçüncü dalga 1 Mayıs ev baskınlarında, hakkında gözaltı kararı bulunan 39 kişiden 27'si gözaltına alınmıştı.

21 Mayıs sabahı yapılan baskınları ile gözaltına alınan 27 kişinin tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiği aktarıldı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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1 Mayıs Taksim
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