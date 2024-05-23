1 Mayıs intikamı: 27 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

AKP hükümeti, İstanbul'da 1 Mayıs İşçi Bayramı Taksim'de kutlanmasın diye valilik ve polis aracılığı ile pek çok yasağı uygulamaya koymuştu.

Yasağa karşı Saraçhane başta olmak üzere, çeşitli alanlardan Taksim’i zorlayan kişiler, 1 Mayıs’ın ardından bugüne kadar geçen süreçte ev baskınları ile gözaltında alınmış, birçok kişi tutuklanmıştı.

Geçtiğimiz gün üçüncü dalga 1 Mayıs ev baskınlarında, hakkında gözaltı kararı bulunan 39 kişiden 27'si gözaltına alınmıştı.

21 Mayıs sabahı yapılan baskınları ile gözaltına alınan 27 kişinin tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiği aktarıldı.

21 Mayıs sabahı ev baskınları ile gözaltına alınan 27 kişi adliyeye getirildi. Savcılık ifadeleri başladı. #1Mayıs2024 — ÇHD İstanbul Şube (@CHDistanbul) May 23, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem