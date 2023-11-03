1 Kasım denmişti: 'Vergisiz cep telefonu' satışı başlayamadı
1 Kasım'da başlayacağı duyurulan "Vergisiz cep telefonu" satışı, usul ve esaslar yayımlanmadığı için başlayamadı.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim vaatlerinden olan “Gençlere vergisiz telefon” uygulaması 1 Kasım itibarıyla başladı. Erdoğan, 26 yaşını doldurmamış bir öğrencinin 9 bin 500 TL’lik bir telefonu veya bilgisayarı bu uygulama ile 5 bin TL’ye alabileceğini söylemişti.
Ancak usul ve esaslar halen yayımlanmadığı için teknoloji mağazaları satışa başlayamadı. Çünkü uygulamaya göre gençler, telefonu veya bilgisayarı normal satış fiyatından satın alıp daha sonra vergi iadesi başvurusu yapacak. Bu iade sürecinin nasıl yapılacağı ise henüz belli değil.
Cumhuriyet’te yer alan habere göre, mali müşavirler normal şartlarda vergi iadelerinin aylar sürdüğünü belirterek “Teknoloji çağındayız. Gençlere bayiden vergisiz telefon satılabilirdi” dedi.
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Genel Sekreteri Yahya Arıkan, “Normal şartlarda iade süreci en az birkaç ay sürer. Ben bu uygulamada da ertesi gün bir iade yapılacağını düşünmüyorum. Başvurular büyük ihtimalle internetten yapılır aksi takdirde vergi daireleri bu yükü karşılayamaz zaten” dedi.
9 bin 500 lira ve altındaki cep telefonu marka ve modelleri şöyle şekilleniyor:
REALME
Realme 6 Pro Realme XT Realme 9 Pro Realme C55
GENERAL MOBILE
Gm 24 Pro Gm 21 Pro Gm 22 Pro
HUAWEI
Nova 9 SE Nova Y90 Nova 8i P30 Lite 64 GB
XIAOMI
Redmi Note 12S Redmi Note 11S Redmi Note 10S Redmi Note 10 5G Redmi Note 11S Redmi Note 12 Redmi Note 10S Redmi Note 11 Redmi 10 2022 Redmi Note 11 Redmi Note 10S
VIVO
Vivo Y35 OPPO Oppo A91 POCO M3 Pro 5G M3 128 GB
ONEPLUS
Oneplus Nord N10 5G 128 GB INFINIX Infinix Note 12 Infinix Note 30
SAMSUNG
Galaxy A31 Galaxy A32 Galaxy M33 5G Galaxy M20 32 GB
Galaxy M22 Galaxy A22 Galaxy M14 5G Galaxy M14 5G Galaxy A24 Galaxy A12 Galaxy M23 5G