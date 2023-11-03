1 Kasım denmişti: 'Vergisiz cep telefonu' satışı başlayamadı

Ancak usul ve esaslar halen yayımlanmadığı için teknoloji mağazaları satışa başlayamadı. Çünkü uygulamaya göre gençler, telefonu veya bilgisayarı normal satış fiyatından satın alıp daha sonra vergi iadesi başvurusu yapacak. Bu iade sürecinin nasıl yapılacağı ise henüz belli değil.