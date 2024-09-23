1 Haftada Ele Geçirildi! 864 Kilo

Kayseri’de İl genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 15-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda önemli miktarda kaçak malzeme ele geçirildi. Yapılan denetimlerde 7 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 374 tabanca fişeği, 907 paket kaçak sigara, 864 kilo kaçak tütün ve 120 şişe sahte alkol bulundu.

Öte yandan aranan şahıslarla ilgili yapılan çalışmalar sonucu 23 kişi yakalandı. Ele geçirilen malzemelerle ilgili olarak toplam 8 olay kapsamında 9 şahıs hakkında yasal işlemler başlatılarak adli makamlara sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlimiz genelinde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam etmektedir.”

Kaynak: İHA